Lesley Bamberger, de schoonvader van Steven Berghuis, is bij Ajax in beeld om toe te treden tot de raad van commissarissen van Ajax. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De rvc van Ajax bestaat momenteel nog uit vice-voorzitter Dirk Anbeek, Sirk Goeman en Danny Blind. Laatstgenoemde heeft echter wel aangegeven uit de raad van commissarissen te stappen zodra er een opvolger voor hem is gevonden. Daarnaast heeft president-commissaris Carolien Gehrels eind september besloten om haar functie per direct neer te leggen, terwijl ook Hermine Voûte heeft besloten om eruit te stappen. Daardoor is Ajax op zoek naar nieuw bloed voor de rvc.

Bamberger in beeld voor rvc Ajax

"Ik kreeg de tip dat Lesley Bamberger (de schoonvader van Berghuis, red.) in beeld zou zijn om toe te treden tot de raad van commissarissen van Ajax", steekt Verweij van wal. "Ik heb toen een aantal belletjes gepleegd en er is op dit moment slechts een longlist. Daar staat hij inderdaad op. Dat staat hij eigenlijk altijd. Net als Duncan Stutterheim van ID&T en Diederik Karsten."

"Hij is heel lang in beeld geweest om RvC-voorzitter te worden, de man van VodafoneZiggo. Hij werd door Michael van Praag en Leo van Wijk de vorige keer is afgeserveerd", aldus Verweij, die vervolgens vertelt dat Ajax gebruikmaakt van externe bedrijven, waar mensen binnen de club een einde aan willen maken. "Ajax moet stoppen met headhunters. Dat zeggen mensen binnen de club. Het kost een godsvermogen en het gewoon elke keer een enorme mispeer", concludeert Verweij.

Verweij hekelt headhunters

Verweij heeft overigens geen goed woord over voor de headhuntersbureau's. "Ze lopen een beetje interessant te doen, maar ze komen elke keer met de verkeerde kandidaat. Of ze zijn binnen de kortste keren weg, of ze maken er een puinhoop van. Dus waarom dat nou elke keer gebeurt? Je hebt meer dan zevenhonderd leden. Breng gewoon een keer in kaart wat voor mensen daar tussen lopen. Ook mensen die geen lid zijn kunnen daar natuurlijk een rol in spelen. Kijk ook wie je seizoenkaarthouders zijn, wie er op de tribune zitten. Daar zit bijvoorbeeld een Lodewijk Asscher, die bij de FNV ook aan het puinruimen is." Asscher heeft zelf overigens al laten weten een dergelijke rol niet te zien zitten.

Ajax moet verplicht vrouw opnemen in rvc

Collega Valentijn Driessen stelt dat de KNVB ook verplicht vrouwen op moeten in de rvc. "Als je een van deze mannen hier wil plaatsen, dan moet er weer een vrouw voorzitter worden van de raad van commissarissen, of iemand met een voetbalachtergrond", stelt de journalist, die aangevuld wordt door Verweij. "Technisch commissaris. Als je die twee samenvoegt, dan moet je denken aan Daphne Koster. Die wil ook heel graag. Ze werkt nu al bij Ajax, dus dan moet zij daar weg", erkent de clubwatcher.

Wie is Lesley Bamberger?

Lesley Bamberger (60) een Nederlandse vastgoedondernemer en miljardair. Hij is de eigenaar van de Kroonenberg Groep, dat de eigenaar was van Almere City. Afgelopen zomer verkocht het bedrijf alle aandelen aan motorfabrikant Yanmar, een overname die is goedgekeurd door de KNVB, zo maakte Almere City vrijdagmiddag bekend. Daarnaast is hij de vader van Nadine Bamberger, die de partner is van Ajax-aanvaller Steven Berghuis. Bamberger staat ieder jaar behoorlijk hoog in de Quote 500, een lijstje met de rijkste Nederlanders. In 2019 stond hij zelfs in de top 10, met een geschat vermogen van liefst 1,8 miljard euro.