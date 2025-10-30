Heitinga krijgt veel kritiek te verwerken voor het vertoonde spel en de resultaten van Ajax. Afgelopen weekend wisten de Amsterdammers na een zwakke eerste helft wel met 2-3 te winnen bij FC Twente. Na zijn gelijkmaker betuigde Wout Weghorst zijn steun aan Heitinga door naar de trainer toe te rennen en hem te knuffelen.

Godts spreekt vertrouwen uit in staf Ajax

In gesprek met De Telegraaf heeft ook Godts zijn steun voor Heitinga uitgesproken. "We zijn nog altijd één team. Iedereen wil vechten en iedereen heeft vertrouwen in de staf", spreekt de jonge Belg namens de volledige spelersgroep van Ajax. "Er wordt gewoon heel veel geschreven, heel veel gepraat. Uiteindelijk kunnen wij maar één ding doen: zo’n tweede helft als tegen FC Twente spelen."

Verbazing om vergelijking met Farioli

Volgens Godts liet de selectie van Ajax zondag bij FC Twente ook zien nog steeds achter Heitinga te staan. "Als je ziet hoe we na de rust naar buiten kwamen: met kwaliteit, vuur en honger", aldus de vleugelspeler. De kritiek dat de speelwijze vorig seizoen onder Francesco Farioli realistischer zou zijn en alles professioneler was, verbaast hem. "De accenten liggen wat anders. We spelen nu iets aanvallender en proberen er van achteruit door te komen. Maar ik denk dat nog heel veel principes hetzelfde zijn. En ook qua professionaliteit, mindset, teamgeest en dat soort dingen. Daar hebben we verdere stappen in gezet. Dus ik denk dat we goed bezig zijn."