Hans Kraay junior vindt het goed dat Ajax-trainer John Heitinga afgelopen zondag eindelijk van zich heeft afgebeten. Volgens de ESPN-analist begint de oefenmeester daarmee zelfs een beetje op Louis van Gaal te lijken.

Heitinga trok voorafgaand aan het duel met FC Twente fel van leer tegen ESPN. De sportzender kwam afgelopen vrijdag met een vrij stevige reconstructie over de gang van zaken binnen Ajax. Heitinga was daar niet van dienst en stelde dat hij alleen vanwege 'contractuele verplichtingen' voor de camera van ESPN verscheen. Daarnaast verspreidde de zendgemachtigde van de Eredivisie 'onwaarheden'.

"Het was eigenlijk wel de hoogste tijd dat hij zich een keer goed liet gelden", schrijft Kraay junior in zijn column voor Voetbal International. "Ik zou ook volledig krankjorum worden als ik elke vrijdag en na elke wedstrijd die verschrikkelijke vragen voor mijn kiezen kreeg, van: John, ben jij er morgen nog? En élke keer geeft hij keurig antwoord. Sinds zondag begint John Heitinga gelukkig een beetje op Louis van Gaal te lijken."

Kraay junior stelt dat dat een 'volledige aanbeveling' is. "Ik heb zelf ook twee jaar met heel veel plezier met Louis samengewerkt. Die was regelmatig niet blij met me en dat kon ik prima hebben", gaat hij verder. "Heitinga op zijn Van Gaals, eindelijk! Bijt van je af, man, je hebt helemaal niks te verliezen en het mooie is: in navolging van Willem van Hanegem en Henk ten Cate, geen koekenbakkers, heeft de grote Guus Hiddink nu ook geroepen dat het niet aan Heitinga ligt."

Daarnaast lijkt Heitinga nu ook de steun te hebben gekregen van de spelersgroep. "De omstreden Wout Weghorst had na zijn goal tegen FC Twente een Johnny Jump in gedachten, waarvan ik dacht: De wonderbaarlijke Wout vond het blijkbaar ook tijd ons even te laten weten dat hij een heel klein beetje van zijn trainer houdt", besluit Kraay junior.