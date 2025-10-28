kreeg maandagavond forse kritiek te verduren in de uitzending van Vandaag Inside. Valentijn Driessen bestempelde de aanvaller van Ajax als een 'dramaqueen', terwijl Johan Derksen hem 'theatraal' gedrag verweet.

Met een doelpunt tegen FC Twente droeg Weghorst zondag bij aan de 2-3 overwinning van Ajax in Enschede. De spits vierde zijn doelpunt op een opvallende manier: hij rende naar Heitinga en gaf hem een knuffel. Na afloop wilde Weghorst niet direct spreken van een steunbetuiging. “Maar dat hij tijdens de wedstrijd naar hem toe rent, dat is toch een steunbetuiging? Dat ziet een blinde toch?”, zegt Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

'Wat wilde Wout zeggen?'

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee ging daarop door in de uitzending van maandagavond. “Wilde Wout daar iets mee zeggen?” Waarop sportjournalist Valentijn Driessen antwoordde: “Nee. Hij wilde het juist niet zeggen na afloop.” Weghorst liet het in gesprek met journalisten na de zege op Twente aan de kijkers over wat zijn gebaar precies betekende. “Hij kreeg het niet uit zijn mond, dat hij hem toch steunt”, zei de chef voetbal van De Telegraaf.

Johan Derksen reageerde direct daarop. “Kijk, hij wordt daar uitgefloten en hij gedraagt zich weer theatraal met die omhelzing. Dat past allemaal bij die overdreven Weghorst, maar hij scoort wel weer.”

Driessen wilde daarop nog inhaken. “Na afloop krijg je die dramaqueen weer. En dan begint hij te huilen over hoe hij wordt behandeld. Maar op de vraag of het een steunbetuiging was, die knuffel, daar ging hij niet op in. Hij had makkelijk kunnen zeggen: ja, dat is het. Waarom zegt hij dat niet? Ook keeper Remko Pasveer kreeg het niet uit zijn mond”, zei de tafelgast bij Vandaag Inside.