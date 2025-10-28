werd zondag op bezoek bij FC Twente (2-3) door John Heitinga als linksback het veld in gestuurd. Volgens Valentijn Driessen is dat een 'onbegrijpelijke keuze' van de oefenmeester, zo stelt hij in Kick-off. Baas is volgens hem namelijk veel beter in het centrum.

Ajax had het zondagmiddag in de eerste helft heel lastig met FC Twente, dat halverwege met 1-0 voor stond. In de rust besloot Heitinga om James McConnell en Ko Itakura naar de kant te halen; zij werden vervangen door Youri Regeer en Owen Wijndal. Daardoor kwam Baas weer in het centrum te spelen. Die omzetting had succes, want elf minuten na het begin van de tweede helft stond Ajax met 1-3 voor.

Baas onmisbaar voor opbouw Ajax

Artikel gaat verder onder video

Mike Verweij zag dat Heitinga werd geprezen om het inbrengen van Wijndal en Regeer, maar volgens hem was het juist een andere omzetting die het verschil maakte. "Het allerbelangrijkste was dat Youri Baas weer centraal achterin kwam te spelen. Die is gewoon onmisbaar in de opbouw van Ajax", stelt de clubwatcher van De Telegraaf.

Genoeg andere opties voor Heitinga

Driessen is het daar volledig mee eens. "Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat Baas naar de linksbackpositie moet, omdat Itakura en Sutalo allebei fit zijn", foetert de journalist. "Baas moet gewoon geen linksback staan." Volgens Verweij kwam dit omdat Wijndal nog aan het terugkomen was van een blessure, maar dat is voor Driessen geen excuus. "Desnoods zet hij McConnell of Gaaei of weet ik het wie daar neer. Maar Baas is gewoon heel belangrijk in de opbouw, in de rust en ballen goed naar voren krijgen."