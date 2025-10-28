maakt voorlopig geen indruk op Valentijn Driessen. De 21-jarige middenvelder wordt gehuurd van Liverpool en slaagt er nog niet in om Jordan Henderson te doen vergeten als nummer zes. Youri Regeer doet het beter op die positie, vindt Driessen.

“Ik vraag me echt af wat die gozer uit Liverpool is komen doen hier. Werkelijk waar, wat een gekkigheid”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Collega-journalist Mike Verweij lacht: “Die heeft waarschijnlijk een jaartje aanpassingstijd nodig en dan is hij alweer weg.”

McConnell speelde zondag een helft mee tegen FC Twente en werd daarna vervangen door Regeer. “Van wat ik ervan heb gezien, viel Regeer uitstekend in. Die vond ik veel meer de rol als nummer zes invullen”, aldus Driessen.

Ook Henk Spaan is kritisch

Zondag was ook columnist Henk Spaan van Het Parool kritisch op McConnell. "Iemand die het nooit zal leren, was McConnell. Althans niet als nummer zes, de positie waarvoor hij is gehaald", schreef Spaan. Ook hij merkte op dat Regeer het een stuk beter deed als controleur.

McConnell aantrekken was een grote inschattingsfout van Ajax, meende Spaan: "De verantwoordelijke man: Kroes, de technisch directeur die tevens Regeer aantrok als rechtsback. Wat mij interesseert: wie van de assistenten wisselde McConnell voor Regeer? Was het Marcel Keizer of Fred Grim? Niemand gelooft dat het een ingreep van Johnny (Heitinga, red.) zelf was."

In de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea kreeg McConnell het vertrouwen van trainer John Heitinga om in de basis te starten. Door de vroege rode kaart van Kenneth Taylor konden de tactische plannen echter al snel de prullenbak in, waardoor McConnell nauwelijks de kans kreeg om indruk te maken. Ook in de thuiswedstrijd tegen FC Twente mocht de jonge middenvelder weer beginnen, maar zijn optreden verliep opnieuw ongelukkig. Na een zwakke eerste helft van Ajax haalde Heitinga hem naar de kant, waarna de ploeg zonder McConnell het duel wist te kantelen en alsnog de overwinning pakte.