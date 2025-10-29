Youri Baas weet direct welke naam hij moet noemen als hem gevraagd wordt naar de speler van Ajax met de minste kledingstijl. "Dat is duidelijk Wout, haha", zo stelt de verdediger in gesprek met Ajax Media.

Baas is naast trainingen en wedstrijden ook graag met zijn kleding bezig. Een interview met Ajax Media wordt dan ook opgenomen in een van zijn favoriete ateliers. Daar wordt Baas gevraagd naar de speler in de Ajax-selectie die de meeste stijl heeft. "Ik moet zeggen: Kasper heeft wel echt dat Scandinavische. Wijde broeken enzo, dat kan hij wel echt goed hebben. Hij ziet er altijd wel goed uit." Ook Ko Itakura krijgt een compliment. "Ja, hij ook inderdaad. Ook wel apart, maar het past goed bij hem."

Dan komt de onvermijdelijke vraag wie zich het minst goed kleedt bij de Amsterdammers. "Ik zeg je eerlijk, ik heb Wout wel eens met roze sokken en een voetbalbroekje zien binnenkomen. Tja... Die moet misschien even langs jou komen", knikt Baas naar een vriend van hem, die in het atelier werkt. Het duo moet flink lachen.

Jan Smit wist al heel vroeg hoe Weghorst in elkaar stak

De spits van Ajax is dus niet alleen als persoonlijkheid opvallend, maar ook in zijn kledingkeuze. Jan Smit, tussen 1998 en 2017 directeur van Heracles Almelo, wist al snel wat hij in de kuip had. "Ik moet altijd aan de woorden van Jan Smit denken", vertelt Wim Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Weghorst speelde tussen 2014 en 2016 voor Heracles. "Toen deed hij (Weghorst, red.) al zo raar als hij een doelpunt had gemaakt, dan ging hij het publiek opjutten en aan zijn shirt trekken..."

Kieft vervolgt zijn verhaal: "Ik vroeg Jan: 'Waarom doet hij altijd zo raar?' Toen zei hij: 'Omdat hij een beetje in de war is.'" De podcastgenoten van Kieft, René van der Gijp en Michel van Egmond, proesten het uit. "Jan wist dat dus tien jaar geleden al", voegt Kieft nog toe. Afgelopen weekend liet Weghorst zich weer gelden door na zijn doelpunt tegen FC Twente direct trainer John Heitinga op te zoeken en hem een knuffel te geven (zie foto hierboven).