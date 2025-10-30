Live voetbal

Ajax laat Kovács ‘Woltemade’ gratis vertrekken: ‘Ze zeiden dat...’

Ajax-technisch directeur Alex Kroes en hoofdtrainer John Heitinga
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 oktober 2025, 07:25   Bijgewerkt: 29 oktober 2025, 20:56

Bendegúz Kovács heeft bij het Noordhollands Dagblad teruggeblikt op zijn vertrek bij Ajax. Afgelopen zomer werd de achttienjarige spits niet goed genoeg bevonden door de Amsterdammers, waarna AZ toehapte.

Het aflopende contract van de Hongaar werd niet verlengd door de Amsterdammers. “Ze zeiden dat ik geen kans meer zou krijgen, ze gaven de voorkeur aan andere spelers”, doet Kovács zijn verhaal. “Ze vonden me niet goed genoeg. Dus ja, dat moest ik accepteren. Dan moet je niet opgeven, dan moet je door”, vervolgt hij.

Artikel gaat verder onder video

AZ hapte snel toe en voegde de Hongaar bij de Onder 19, het hoogste jeugdelftal van de Alkmaarders. “Dit is een heel mooie club, met een heel goede opleiding en we spelen ook nog Youth League. En ik heb een contract voor drie jaar getekend. Dat geeft rust”, zegt Kovács.

Henk Spaan was deze week ook lyrisch over de boomlange spits in Het Parool. “Bendegúz Kovács (18) viel op, een lange, gevaarlijke spits die het vorig seizoen nog bij Ajax speelde. Hij vertrok deze zomer transfervrij naar AZ. Hij is een soort Woltemade van Newcastle, lang en technisch begaafd. Bij Ajax zagen ze dat niet, denk ik”, schreef de columnist.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente

René Wagelaar: 'Ricky van Wolfswinkel is op, daar zit echt de sleet op'

  • Gisteren, 20:32
  • Gisteren, 20:32
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor krijgt schorsing van één duel na rode kaart tegen Chelsea

  • Gisteren, 13:06
  • Gisteren, 13:06
Ajax-trainer John Heitinga

Kraay junior ziet Heitinga 'eindelijk' van zich afbijten: 'Hij begint een beetje op Van Gaal te lijken'

  • Gisteren, 09:39
  • Gisteren, 09:39
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel