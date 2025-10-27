Johan Derksen denkt dat Ajax er goed aan doet op te wachten op Arne Slot als opvolger van John Heitinga. Het is een pikante suggestie die het boegbeeld van Vandaag Inside, aangezien de Liverpool-trainer voordat hij in Engeland aan de slag ging trainer van Feyenoord was.

Heitinga staat, ondanks de overwinning van zondagmiddag tegen FC Twente (2-3) flink onder druk bij Ajax. Supporters van de club riepen tijdens de 5-1 nederlaag tegen Chelsea al om het hoofd van de oefentrainer, die zich echter gesteund weet door Alex Kroes. De technisch directeur heeft zijn lot namelijk verbonden aan dat van Heitinga.

"Het gaat heel slecht bij Ajax. En wat ze moeten doen is rustig blijven, en even wachten totdat Liverpool Arne Slot eruit gooit. En dan zijn ze uit de problemen. Om zo het zieltogende Ajax weer terug te brengen naar de top", adviseert Derksen de clubleiding van Ajax in de podcast Groeten uit Grolloo. Of Ajax een trainer als Slot überhaupt kan betalen? "Jawel, want die krijgt bij Liverpool een afkoopsom. Die kan de komende tien jaar voor niks werken."

'Kroes en Beuker hebben geen ervaring in de voetbalwereld'

Derksen richt zich in de podcast ook nog tot directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Kroes. De besnorde analist heeft geen goed woord over voor het tweetal. Zo'n technisch directeur en zijn assistent hebben één ding gemeen: ze hebben geen enkele ervaring in de voetbalwereld. Ze hebben samen nog nooit één wedstrijd in de Eredivisie gespeeld. Die halen samen Heitinga binnen. Dan snap ik dat je dan als commissaris zegt: nou stap ik eruit, want ik word toch genegeerd. Dus ik begrijp de boosheid van Danny Blind ook wel weer", besluit Derksen.