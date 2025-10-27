Live voetbal

Perez over Weghorst: 'Hij is bloedirritant, maar Ajax heeft hem nodig'

Kenneth Perez over Wout Weghorst: 'Bloedirritant, maar wel nodig voor Ajax'
27 oktober 2025, 07:49

Kenneth Perez heeft bij ESPN-programma Dit was het Weekend een opvallende kijk gegeven op Wout Weghorst bij Ajax. Hij vindt de spits een speler die Ajax nodig heeft. Tegelijkertijd vindt hij zijn gedrag, dat volgens Perez mede ontstaat uit ergernis aan zijn teamgenoten, stuitend.

“Wout Weghorst is bloedirritant, haalt het bloed onder je nagels vandaan, maar Wout Weghorst gaat wel als de brandweer", stelt Perez. De analist haalt vervolgens de uitwedstrijden in de Champions League aan als voorbeeld.

"Ook bij Chelsea, waar hij ook zo f*cking irritant was. Maar bij Chelsea was het zo, toen ze achter kwamen, kon je opgeven, maar wat deed hij? Hij ging de oorlog aan. Te ver, zeker bij de penalty, maar ook in deze wedstrijd, hij is helemaal klaar met die jochies", denkt Perez. "Hij wil gewoon oorlog maken, is totaal geen Ajax-speler, maar is wel wat Ajax op dit moment nodig heeft."

Weghorst is wat Ajax nu nodig heeft

Het maken van oorlog is volgens Perez niet wat er bij Ajax verwacht wordt van een spits: "Dit wil je eigenlijk helemaal niet zien van een Ajax-spits. Maar op dit moment moet het wel, al die duels aangaan. Hij heeft 11,3 kilometer gelopen als spits, de meeste persoonlijke duels gewonnen van allemaal. Dit Ajax heeft natuurlijk geen karakters. Het zijn allemaal een beetje mooi weer voetballers. Hij (Weghorst, red.) is dat zeker niet en is heel even hun kapstok nu, hoe erg dat ook is. Dat geeft heel goed aan hoe ver ze van het oude Ajax, wat dag ook mag zijn, vandaan zijn."

