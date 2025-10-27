ESPN-redacteur Thijs Zwagerman heeft uitgebreid gereageerd op de forse kritiek die hij heeft gekregen na het schrijven van een reconstructie over Ajax. Zwagerman, die het artikel samen met ESPN-redacteur Alain van Hilten schreef, wordt beschuldigd van het verspreiden van onwaarheden.

In de podcast Het Sportpaleis blikt de journalist van ESPN zondagavond terug op alles wat de uitgebreide reconstructie heeft veroorzaakt. Want dat is nogal wat: "Het heeft flink wat teweeggebracht, ja. Meer dan ik had verwacht. Je weet dat dingen die over Ajax worden gemaakt meer stof doen opwaaien. Maar nu ontstond er in mijn ogen een verrassende dynamiek."

Daarmee doelt Zwagerman op de berichtgeving van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, kort na de het publicatie van de reconstructie over Ajax. Alle twee de kranten lieten Danny Blind, over wie het uitgebreid ging in de reconstructie van ESPN, aan het woord. En dat heeft voor verbazing gezorgd bij Zwagerman.

"Ik heb mij het meest verbaasd over de twee kranten die een podium boden aan Danny Blind en mensen die daarnaast ook wat uitspraken deden, wat ik buitengewoon oncollegiaal vond. Het is voor mij duidelijk hoe bepaalde lijntjes in de media lopen. Oudere, gevestigde journalisten zijn er heel bang voor als jonge journalisten met een open blik het werkveld betreden. Jonge journalisten die niet rekening houden met alle agenda's en relaties", zegt Zwagerman op persoonlijke titel.

Geen wederhoor

De journalist vervolgt: "Het feit dat Blind zijn verhaal deed, is zijn goed recht. Wij hebben dit natuurlijk ook geëvalueerd. We hadden hem om wederhoor kunnen vragen. Dat hadden we moeten doen", vindt Zwagerman achteraf. "Alleen de afweging hierbij was dat we 22 onafhankelijke bronnen hadden. Die hebben ons heel veel dingen hebben verteld en daardoor sta ik nog steeds volledig achter het verhaal. De inhoud klopt. We hadden er meer dan genoeg aanleiding voor om dit op te schrijven."

Zwakke reactie John Heitinga

Naast de reactie van Blind in de twee kranten, was er zondagochtend ook nog John Heitinga die tegenover ESPN-verslaggever Cristian Willaert: "Cristian, ik neem aan dat je wel begrijpt waarom ik hier sta. Dat is vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben met ESPN. Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zó veel onwaarheden in staan, dat vinden wij wel kwalijk", zei de coach van Ajax. Inhoudelijk wilde hij er niet op reageren en dat is ook hetgeen wat Zwagerman op is gevallen.

"Ik vond de uitspraken van Heitinga opvallend en duidelijk voorbereid. Hij gaat niet in op de vraag, maar wil alleen een statement maken. Ik denk dat het niet de sterkste verdediging is, want als het volgens hem onzin is dan zou ik onderbouwen wat er niet klopt. Dat hij dat niet doet is opmerkelijk", vindt Zwagerman.