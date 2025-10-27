Ajax moet het ontgelden vanwege de slechte faciliteiten voor uitsupporters op Sportpark De Toekomst. Bij een wedstrijd van Jong Ajax moeten supporters van de bezoekende club plaatsnemen in een niet-overdekt uitvak. Dat kan Ajax niet maken naar de bezoekers, wordt nu gesteld.

Afgelopen vrijdag waren supporters van FC Emmen het slachtoffer en eerder dit seizoen gold hetzelfde voor supporters van De Graafschap. Ze namen onder dramatische weersomstandigheden plaats in het uitvak en zijn compleet doorweekt geraakt. Dat is al jaren zo voor clubs uit de Keuken Kampioen Divisie die op een regenachtige dag op bezoek gaan op sportcomplex de Toekomst.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Het Sportpaleis stelt ESPN-redacteur Thijs Zwagerman dat Ajax dit niet kan maken naar supporters van een bezoekende club: "Ik was maandag bij Jong AZ en daar is het uitvak wel overdekt. Het is al jaren een probleem bij Ajax."

Podcastmaker Lars Jesse van Eijden vindt het ook schandalig: "Dit uitvak is echt bij de beesten af. Als je je gasten zo ontvangt, hoe ga je dan met mensen om? Ze staan negentig minuten in de stromende regen. Het is betaald voetbal-onwaardig."

Ook supporters zijn het nu zó zat, dat ze met een statement zijn gekomen: "Hoe moeilijk kan het zijn om gewoon een dak op het uitvak te plaatsen? Maar nee, met een tenenkrommende arrogantie laat de club supporters verpieteren in de regen. Schaam je kapot", valt er te lezen op sociale media