moet één duel toekijken in de Champions League na zijn rode kaart in het duel tussen Chelsea en Ajax (5-1), zo laat de UEFA weten aan Ajax Showtime. Daardoor hoeft de middenvelder alleen het duel met Galatasaray te laten schieten.

Ajax kende vorige week een sterk eerste kwartier op Stamford Bridge, maar daarna ging het mis. Taylor moest inrukken na een charge op Facundo Buonanotte en meteen daarna kwam Chelsea op voorsprong. Tegen tien man wisten de Londenaren uiteindelijk ruim te winnen van de ploeg van John Heitinga. Ajax heeft daardoor nul punten uit drie wedstrijden in de Champions League.

Naar aanleiding van zijn rode kaart heeft de UEFA Taylor een schorsing opgelegd. Uit navraag van Ajax Showtime bij de Europese voetbalbond blijkt dat de middenvelder slechts één duel uitgesloten is in de Champions League. Daardoor moet hij de thuiswedstrijd tegen Galatasaray op woensdag 5 november. Heitinga mag zijn middenvelder in het thuisduel met Benfica op dinsdag 25 november weer opstellen.

Na afloop van de wedstrijd nam Taylor de verantwoordelijkheid voor de nederlaag op zich. “Ik ben trots op de jongens, dat ze alles geven en het proberen goed te maken”, maakte Taylor zijn ploeggenoten een compliment in gesprek met Ziggo Sport. “Uiteindelijk verlies je en daar voel ik me verantwoordelijk voor.”