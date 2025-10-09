Lodewijk Asscher wil niet in rvc Ajax: 'Ik heb geen verstand van voetbal'

Lodewijk Ascher staat niet te popelen om toe te treden tot de raad van commissarissen bij Ajax. Dat laat hij weten in de Pak Schaal Podcast. Het voormalig kamerlid van de Partij van de Arbeid is groot fan van de Amsterdamse club, maar stelt dat hij te weinig verstand heeft van voetbal.

Het is momenteel een chaos van jewelste binnen de raad van commissarissen van Ajax. Zo maakten rvd-lid Hermine Voûte en president-commissaris Carolien Gehrels al bekend om per direct hun functie neer te leggen. Ook commissaris Danny Blind wil het stokje overdragen, maar hij blijft aan tot er een opvolger voor hem is gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Asscher wordt gevraagd hoe kijk kijkt naar een eventuele rol in de rvc van Ajax en reageert daar vervolgens grappend op. "Het was natuurlijk ook altijd mijn droom om bij Ajax te werken, maar dan als rechtsbuiten. Een beetje zoals Ziyech. Maar dat is tot nu toe niet gelukt, haha. Ik houd er rekening mee dat het ook niet gaat gebeuren", wordt Asscher geciteerd door Ajax Showtime.

"Als je serieus kijkt naar de rvc: ik heb geen verstand van voetbal, maar ik houd er wel van", vervolgt de oud-politicus, die partijleider was van de Partij van de Arbeid. "Ik weet niet of het prettig is om geen verstand van voetbal te hebben als je in de RvC zit. Het is wel een soort eigen organisatie. Ik vind het wel lief dat mensen een verwachting op mij projecteren. Het andere aspect is dat ik het super fijn vind om met mijn zoon op de fiets naar de wedstrijd te gaan. Daar geniet ik enorm van. Ik heb het er weleens met Klaas Dijkhoff over gehad. De oud-politicus die nu commissaris is bij PSV. Hij zei ook: het is wel echt anders of je bij de supporters zit of je bent ineens één van de bobo's", vervolgt hij.

Daarnaast heeft Asscher het momenteel al druk genoeg, zo geeft hij aan. "Ik ben nu bij de FNV aan het helpen. De grootste vakbond van het land. Dat heeft er gelijkenissen mee. Bij Ajax zie ik mijn rol gewoon als supporter. Ik hoop vurig dat er wat valt te juichen. Menno Geelen heb ik een paar keer gesproken en vind ik een rustige, verstandige man. Laten we blij zijn dat hij daar zit", aldus Asscher, die vindt dat hij ook niet de juiste persoonlijkheid ervoor heeft. "Ik ben honderd procent een emo-Ajacied. Het is ook een sport van hoop. Je denkt altijd: misschien winnen ze wel van Inter. Bij de voorspelling thuis zitten we altijd aan de hoge kant. We denken dat Ajax altijd met 5-0 wint. Het is verder volkomen emotioneel. Je laat je meevoeren. Je gaat er altijd vol verwachting heen."

Ajax heeft behoefte aan rust

Er wordt geschetst dat Ajax meer dan ooit behoefte heeft aan rust. Asscher denkt wel dat die mensen voorhanden zijn. "Er zijn heel veel mensen die kunnen besturen, maar er zijn maar weinig mensen die goed kunnen voetballen of een goede trainer zijn. Ajax moet goede rustige bestuurders in die rol zetten. De echte unieke talenten moeten op het veld staan. Dat is veel schaarser", besluit de geboren Amsterdammer.