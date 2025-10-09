Live voetbal

Voorzitter Porto blij met gemiste titel Ajax: 'Anders had Farioli daar nog gezeten'

Ajax-trainer Francesco Farioli
Foto: © Imago
Mingus Niesten
9 oktober 2025, 05:55

André Villas-Boas is enorm blij dat hij en zijn club FC Porto Francesco Farioli hebben kunnen strikken. De Italiaan greep vorig jaar op een haar na de titel mis bij Ajax, maar is nu nog ongeslagen bij de Portugese topclub.

Porto moest vorig seizoen genoegen nemen met een derde plek in de competitie: Sporting veroverde maar liefst 23 meer punten. Dit seizoen lijkt compleet anders. Porto won tot vorige week al zijn wedstrijden en kon alleen tegen Benfica geen driepunter over de streep trekken.

"Na vorig seizoen moest er direct impact zijn, anders zouden we de prijzen die de club zo hard nodig heeft, niet kunnen heroveren", stelt Villas-Boas op de clubsite. "We hebben al een paar jaar geen landstitel gepakt, iets wat duidelijk voelbaar is. Farioli levert tot nu toe uitstekend werk."

Villas-Boas is blij dat de Italiaan vorig jaar met Ajax op de valreep de landstitel verspeelde. "Hij werd enkel een optie omdat hij de titelstrijd met Ajax verloor, anders zou hij daar nog steeds zitten of in een andere competitie werken. Farioli is een jonge, zeer ambitieuze trainer die FC Porto al veel heeft geholpen." De voorzitter, die voorheen zelf trainer was, is hem nu al dankbaar. "We willen hem goed van dienst zijn, niet alleen qua selectie, maar met de hele organisatiestructuur.'

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

