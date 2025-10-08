Estavana Polman vindt dat Rafael van der Vaart te kritisch is op zijn zoon Damián

Estavana Polman vindt dat haar vriend Rafael van der Vaart zo nu en dan veel te hard is voor zijn talentvolle zoon Damián van der Vaart. Van der Vaart speelt dit seizoen bij Jong Ajax en krijgt regelmatig feedback van zijn vader, maar die feedback is volgens Polman veel te kritisch is.

Dat vertelt de 42-jarige Van der Vaart in de podcast Doorzetters. De voetbalanalist geeft daarin aan dat hij, op het moment dat hij actief was als voetballer, regelmatig met zijn vader sprak over zijn carrière. Datzelfde wil de voormalig Ajacied ook doen met zijn zoon Damián, maar Van der Vaart geeft toe dat hij dit niet makkelijk vindt.

“Ik vind het lastig hoe ik hem het beste kan begeleiden. We praten wel heel veel over voetbal", zegt Van der Vaart. Hij wordt ook aan het twijfelen gebracht door zijn vriendin Estavana Polman, die vindt dat Van der Vaart het niet altijd op de juiste manier aanpakt.

“Ik ben, zo vindt Estavana, veel te hard voor hem, maar als ik het aan hem vraag dan wil hij dat toch wel weer", geeft Van der Vaart aan. Hij hamert bij zijn zoon Damián vooral op zijn instelling: “Redelijk is niet goed genoeg. Je moet schijt aan alles hebben.”

Daarnaast hoopt de voetbalanalist van de NOS dat Damián, die middenvelder van beroep is, veel meer aan de bal komt. Hij moet de bal meer opeisen, vindt Van der Vaart: “Af en toe vind ik hem een beetje een grijze muis.”