Henderson had het zwaar na Liverpool-vertrek, maar genoot enorm bij Ajax

'Verweij: Ajax wil van salaris Henderson af, bezoek aan tribune Sunderland niet voor niets'
Mingus Niesten
8 oktober 2025, 14:20

Jordan Henderson heeft in gesprek met The Sun meer verteld over zijn beleving van de laatste jaren. De routinier geeft onder meer aan het erg zwaar te hebben gehad met de nasleep van zijn transfer in januari 2023, toen hij naar Saoedi-Arabië verkaste.

Na twaalf jaar Liverpool trok Hendo de Liverpool-deur in 2023 achter zich dicht. Hij maakte de transfer naar Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië, waar hij uiteindelijk maar zes maanden zou blijven. De Engelsman had het er niet naar zijn zin, maar nu blijkt ook dat hij kampte met vergelijkbare gevoelens die bij een relatiebreuk naar boven komen. "Liverpool verlaten was een grote stap en heel erg lastig. Een groot deel van mijn leven heeft zich daar afgespeeld en opeens was het klaar. Ik had het echt zwaar."

De controlerende middenvelder had echt even de tijd nodig om weer de oude te worden. "Ik kon even geen voetbal meer zien, zeker niet wedstrijden van Liverpool. Ik had waarschijnlijk de juiste plek uitgekozen, aangezien ik aan de andere kant van de wereld zat. Het voelde als een relatiebreuk. Voor veel spelers is die eerste periode vaak lastig, maar na een tijdje wordt het beter."

De keuze van Henderson om naar Saoedi-Arabië te gaan, kwam hem op kritiek te staan. "Achteraf had ik misschien andere keuzes gemaakt. Ik probeerde het juiste te doen. Op dat moment leek het een goede keuze, net zoals dat het geval was toen ik terug naar Europa kwam en voor Ajax ging spelen. Daar heb ik echt van genoten."

Uiteindelijk speelde Henderson anderhalf jaar voor de Amsterdammers. Deze zomer maakte de Engelsman weer de overstap naar de andere kant van de Noordzee: de middenvelder speelt nu voor Brentford. In alle Premier League-duels tot nu toe stond hij in de basis, behalve de eerste. Ook leverde hij al twee assists voor The Bees, die op de 16e plek staan.

0 reacties

