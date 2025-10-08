Maduro onthult Ajax-plan: 'Ik was in mijn derde jaar mogelijk hoofdtrainer geworden'

Ajax had grote plannen met Hedwiges Maduro, zo onthult de momenteel werkloze trainer in de podcast De Maaskantine. De vroegere middenvelder werd in de zomer van 2023 als assistent van Maurice Steijn aangesteld door de Amsterdamse club, met het idee dat hij in de toekomst mogelijk zélf het hoofdtrainerschap op zich zou nemen.

Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax besliste in de eerste maanden van zijn korte - maar hevige - dienstverband in de Johan Cruijff ArenA om niet verder te gaan met toenmalig interim-trainer John Heitinga. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer kwam de Duitser uiteindelijk uit bij Steijn, die voormalig Ajax-voetballer Maduro als assistent naast zich kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Maduro legt uit dat er een uitgebreid plan voor hem klaarlag bij Ajax. "Ik tekende een contract voor drie jaar. In mijn eerste jaar deed ik een cursus. Zij schetsten mij voor dat er een ervaren hoofdtrainer en assistent zouden komen waarbij ik kon meekijken en van kon leren. In het tweede jaar zou ik meer op de voorgrond komen als assistent-coach. In het derde jaar (dit seizoen, 2025/26, red.) zouden we kijken waar ik zou staan. Misschien was ik coach van Jong Ajax geworden of was ik al zo ver dat ik het eerste elftal kon doen. Zo ver zijn wij natuurlijk niet gekomen", zegt Maduro met gevoel voor understatement.

Steijn werd namelijk in oktober 2023 al op straat gezet, nadat Mislintat een maand eerder het veld al had moeten ruimen. Maduro zat twee wedstrijden als tussenpaus op de bank en werd onder interim-trainer John van 't Schip weer assistent. In de zomer van 2024 gingen Ajax en Maduro uit elkaar. Bij Almere City kreeg hij vervolgens de kans om op eigen benen te staan in de Eredivisie, maar die club besloot na vijf maanden de samenwerking te beëindigen.