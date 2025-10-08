Live voetbal 5

Maduro onthult Ajax-plan: 'Ik was in mijn derde jaar mogelijk hoofdtrainer geworden'

Maduro onthult Ajax-plan: 'Ik was in mijn derde jaar mogelijk hoofdtrainer geworden'
Foto: © Imago
6 reacties
Frank Hoekman
8 oktober 2025, 17:25   Bijgewerkt: 17:34

Ajax had grote plannen met Hedwiges Maduro, zo onthult de momenteel werkloze trainer in de podcast De Maaskantine. De vroegere middenvelder werd in de zomer van 2023 als assistent van Maurice Steijn aangesteld door de Amsterdamse club, met het idee dat hij in de toekomst mogelijk zélf het hoofdtrainerschap op zich zou nemen.

Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax besliste in de eerste maanden van zijn korte - maar hevige - dienstverband in de Johan Cruijff ArenA om niet verder te gaan met toenmalig interim-trainer John Heitinga. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer kwam de Duitser uiteindelijk uit bij Steijn, die voormalig Ajax-voetballer Maduro als assistent naast zich kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Maduro legt uit dat er een uitgebreid plan voor hem klaarlag bij Ajax. "Ik tekende een contract voor drie jaar. In mijn eerste jaar deed ik een cursus. Zij schetsten mij voor dat er een ervaren hoofdtrainer en assistent zouden komen waarbij ik kon meekijken en van kon leren. In het tweede jaar zou ik meer op de voorgrond komen als assistent-coach. In het derde jaar (dit seizoen, 2025/26, red.) zouden we kijken waar ik zou staan. Misschien was ik coach van Jong Ajax geworden of was ik al zo ver dat ik het eerste elftal kon doen. Zo ver zijn wij natuurlijk niet gekomen", zegt Maduro met gevoel voor understatement.

Steijn werd namelijk in oktober 2023 al op straat gezet, nadat Mislintat een maand eerder het veld al had moeten ruimen. Maduro zat twee wedstrijden als tussenpaus op de bank en werd onder interim-trainer John van 't Schip weer assistent. In de zomer van 2024 gingen Ajax en Maduro uit elkaar. Bij Almere City kreeg hij vervolgens de kans om op eigen benen te staan in de Eredivisie, maar die club besloot na vijf maanden de samenwerking te beëindigen.

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen hekelt 'lachwekkende' aanstelling van Fred Grim bij Ajax

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Kees Smit verkoos AZ boven Ajax: 'Ik had een beter gevoel bij hen'

Kees Smit verkoos AZ boven Ajax: 'Ik had een beter gevoel bij hen'

  • Gisteren, 19:44
  • Gisteren, 19:44
Ajax-fans met inzet van Fred Grim

Ajax-fans hekelen aanstelling Grim als assistent: 'Doodziek van deze bende'

  • Gisteren, 17:43
  • Gisteren, 17:43
0 6 reacties
Reageren
6 reacties
Arena
1.105 Reacties
58 Dagen lid
2.492 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vrees toch dat Maduro zichzelf wat te hoog inschat. Die jongen is niet geschikt om hoofdtrainer te zijn.

FC Onkruid
155 Reacties
140 Dagen lid
248 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Of hij had in het derde jaar hotdogverkoper geworden, op de Johan Cruijff Boulevard.

Vriendje Stokvis
1.410 Reacties
384 Dagen lid
8.047 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou een prima trainer zijn voor Ajax. In het bezit van het Ajax dna.

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
188 Reacties
1.076 Dagen lid
1.926 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als dit klopt is er dus in een jaar vol rampen toch nog een ramp voorkomen.

Voetbalanalist
235 Reacties
52 Dagen lid
160 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een worst voorgehouden en dan worden weg getrapt en het zelfde gebeurt nu met Heitinga....

Quarlon
849 Reacties
1.108 Dagen lid
3.558 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Grappig dat in een bijzinnetje staat dat Mislintat niet door ging met interim trainer Heitinga. Dat hij dus goed gezien. Maduro moet het als coach lekker in de eerste divisie proberen en dan verder zien

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.105 Reacties
58 Dagen lid
2.492 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vrees toch dat Maduro zichzelf wat te hoog inschat. Die jongen is niet geschikt om hoofdtrainer te zijn.

FC Onkruid
155 Reacties
140 Dagen lid
248 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Of hij had in het derde jaar hotdogverkoper geworden, op de Johan Cruijff Boulevard.

Vriendje Stokvis
1.410 Reacties
384 Dagen lid
8.047 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zou een prima trainer zijn voor Ajax. In het bezit van het Ajax dna.

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
188 Reacties
1.076 Dagen lid
1.926 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als dit klopt is er dus in een jaar vol rampen toch nog een ramp voorkomen.

Voetbalanalist
235 Reacties
52 Dagen lid
160 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een worst voorgehouden en dan worden weg getrapt en het zelfde gebeurt nu met Heitinga....

Quarlon
849 Reacties
1.108 Dagen lid
3.558 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Grappig dat in een bijzinnetje staat dat Mislintat niet door ging met interim trainer Heitinga. Dat hij dus goed gezien. Maduro moet het als coach lekker in de eerste divisie proberen en dan verder zien

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (13 feb. 1985)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel