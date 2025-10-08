Sparta-middenvelder Clement steunt Heitinga en Keizer: 'Stijlloos hoe er op ze is ingehakt'

spreekt zich in een interview met Voetbal International uit over de golf van kritiek op Ajax-trainer John Heitinga. De middenvelder van Sparta Rotterdam, die in het verleden met de coach samenwerkte bij Jong Ajax, noemt het 'stijlloos' hoe er op Heitinga en zijn assistent Marcel Keizer wordt 'ingehakt'.

Clement (29) werd bij Jong Ajax gedurende het seizoen 2016/17 getraind door toenmalig hoofdtrainer Keizer en diens assistent Heitinga en noemt dat achteraf een 'fantastisch jaar'. De middenvelder kwam destijds in 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie tot vijf goals en negen assists namens de Amsterdamse beloften. Afgelopen zaterdag stond hij met zijn huidige werkgever, Sparta, tegenover de club waarbij hij zijn jeugdopleiding genoot. Sparta leek op Het Kasteel op weg naar een 3-2 zege, maar incasseerde diep in blessuretijd alsnog de gelijkmaker van invaller Oscar Gloukh.

Zowel in de pers als op social media is de positie van Heitinga al wekenlang onderwerp van gesprek. Hoewel Ajax in competitieverband nog niet verloor, morste de club al vier keer punten - telkens in uitduels. In de Champions League waren achtereenvolgens Internazionale (0-2) en Olympique Marseille (4-0) bovendien een maatje te groot voor de Amsterdammers. Behalve de resultaten wordt Heitinga vooral het gebrekkige veldspel van zijn elftal verweten.

De stortvloed aan kritiek op Heitinga en Keizer raakt Clement, zo zegt hij. "Ik vind het moeilijk om te zien hoe iedereen er zo bovenop springt als het slecht gaat. Er is echt op ze ingehakt, dat vind ik stijlloos. Het raakt me wel omdat ik daar ben opgegroeid en zo’n goede band had met de staf. Ik heb juist ervaren dat ze heel veel kwaliteiten hebben", zegt de middenvelder. "Natuurlijk is het bij Jong Ajax een heel ander soort druk, ik kan er niet over meepraten hoe het nu gaat. Maar ik heb het toen heel prettig ervaren en we waren ook succesvol. Ik heb daar heel goede herinneringen aan", besluit Clement.



