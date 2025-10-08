Live voetbal

Willaert onthult: 'Sommige stafleden liggen niet goed bij selectie Ajax'

Marcel Keizer en John Heitinga met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA en het logo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Mingus Niesten
8 oktober 2025, 10:12   Bijgewerkt: 12:02

Christian Willaert weet dinsdagavond te vertellen dat sommige stafleden van Ajax niet goed door een deur kunnen met bepaalde spelers. Dat, en het tegenvallende veldspel, ligt aan de basis van de toevoeging van Fred Grim aan de huidige technische staf.

Heitinga wilde eind juli al een extra persoon aan de staf toevoegen, maar zijn wens werd niet gehoord. Nu komt die ondersteuning er alsnog in de vorm van Grim. Toch werd er allereerst gekeken naar Thomas Duivenvoorden, de huidige assistent-trainer van De Graafschap. "Hij heeft allerlei talenten die Ajax natuurlijk graag wilde halen", stelt Willaert in Voetbalpraat. Duivenvoorden, die in de zomer ook assistent bij Jong Ajax had kunnen worden, bleek echter niet beschikbaar voor een transfer naar Ajax. "Als je dan zo iemand zoekt en dichtbij huis kijkt, kom je bij Fred Grim uit."

Grim, die tot voor kort hoofd coaching bij Ajax was, wordt nu lid van de technische staf. Dat komt voort uit de wens van Heitinga om met een grote staf te werken, iets wat in Engeland veel gebeurt. "Dat zag hij bij West Ham en Liverpool, waardoor trainers heel veel aan anderen kunnen overlaten. Zo houd je meer tijd over voor andere dingen, zoals voorbereiding en individuele gesprekken met spelers", legt Willaert uit. Heitinga zocht dus iemand om (een deel van) de veldtrainingen en afwerkvormen te leiden. "Dat kan Grim prima", denkt de journalist.

Sjoerd Mossou vindt de aanstelling van Grim wat laat. "Het ziet er nu uit als noodverband. Eerst wil je per se de assistent-trainer van De Graafschap hebben en vervolgens neem je iemand met een totaal ander profiel om maar de staf te versterken”, aldus Mossou, iets wat Willaert ook niet een-twee-drie kan verklaren.

Willaert doet vervolgens nog een belangrijke onthulling over de huidige staf. “Er is nog wel iets meer aan de hand: sommige stafleden liggen niet goed bij alle spelers van Ajax. Er is gekeken of er dan geschoven kan worden met verantwoordelijkheden om te zorgen dat er minder contacten zijn die blijkbaar zo schuren. Dus er is wel iets meer aan de hand”, herhaalt de journalist van ESPN. Mogelijk zorgt de aanstelling van Grim ook op die manier voor meer rust binnen de club.

Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen hekelt 'lachwekkende' aanstelling van Fred Grim bij Ajax

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Kees Smit verkoos AZ boven Ajax: 'Ik had een beter gevoel bij hen'

Kees Smit verkoos AZ boven Ajax: 'Ik had een beter gevoel bij hen'

  • Gisteren, 19:44
  • Gisteren, 19:44
Ajax-fans met inzet van Fred Grim

Ajax-fans hekelen aanstelling Grim als assistent: 'Doodziek van deze bende'

  • Gisteren, 17:43
  • Gisteren, 17:43
descheids
310 Reacties
20 Dagen lid
456 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kunnen ze niet het aantal journalisten/analisten beetje gaan terugdringen in aantal? Het wordt wel heel druk als iedereen elke dag ergens zijn plasje over moet doen. En helemaal als het onderwerp al helemaal uitgekauwd is.

Pietjanhendrik
395 Reacties
77 Dagen lid
344 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids een stuk min “descheids” zou ook mooi zijn, hij die 50x per dag ergens zijn plasje over doet op deze website, zelfs als het onderwerp al weken uitgekauwd is

Vriendje Stokvis
1.408 Reacties
383 Dagen lid
8.040 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oefff ja dit komt jou niet goed uit natuurlijk.

Pietjanhendrik
395 Reacties
77 Dagen lid
344 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Owjeeeee de staf van Ajax die probleem heeft met spelers en andersom. Dat kon toch alleen bij Van Persie?

CG
2.481 Reacties
806 Dagen lid
13.317 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er moeten inderdaad meerdere stafleden oprotten. Héél graag daar minimaal vijf daarvan !!

BENNINK24
581 Reacties
750 Dagen lid
4.375 Likes
BENNINK24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De kwaliteit, nu deze trainer heeft dat niet en gaat dat ook nooit krijgen de rest zijn tja nog minder , en de technische directeurtjes , per direct ontslaan , want die snappen het al helemaal niet!!!

Ɗohan Jerksen
41 Reacties
33 Dagen lid
19 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je kunt ook niet met iedereen vriendjes zijn binnen een voetbalorganisatie.

