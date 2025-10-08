Willaert onthult: 'Sommige stafleden liggen niet goed bij selectie Ajax'

Christian Willaert weet dinsdagavond te vertellen dat sommige stafleden van Ajax niet goed door een deur kunnen met bepaalde spelers. Dat, en het tegenvallende veldspel, ligt aan de basis van de toevoeging van Fred Grim aan de huidige technische staf.

Heitinga wilde eind juli al een extra persoon aan de staf toevoegen, maar zijn wens werd niet gehoord. Nu komt die ondersteuning er alsnog in de vorm van Grim. Toch werd er allereerst gekeken naar Thomas Duivenvoorden, de huidige assistent-trainer van De Graafschap. "Hij heeft allerlei talenten die Ajax natuurlijk graag wilde halen", stelt Willaert in Voetbalpraat. Duivenvoorden, die in de zomer ook assistent bij Jong Ajax had kunnen worden, bleek echter niet beschikbaar voor een transfer naar Ajax. "Als je dan zo iemand zoekt en dichtbij huis kijkt, kom je bij Fred Grim uit."

Artikel gaat verder onder video

Grim, die tot voor kort hoofd coaching bij Ajax was, wordt nu lid van de technische staf. Dat komt voort uit de wens van Heitinga om met een grote staf te werken, iets wat in Engeland veel gebeurt. "Dat zag hij bij West Ham en Liverpool, waardoor trainers heel veel aan anderen kunnen overlaten. Zo houd je meer tijd over voor andere dingen, zoals voorbereiding en individuele gesprekken met spelers", legt Willaert uit. Heitinga zocht dus iemand om (een deel van) de veldtrainingen en afwerkvormen te leiden. "Dat kan Grim prima", denkt de journalist.

Sjoerd Mossou vindt de aanstelling van Grim wat laat. "Het ziet er nu uit als noodverband. Eerst wil je per se de assistent-trainer van De Graafschap hebben en vervolgens neem je iemand met een totaal ander profiel om maar de staf te versterken”, aldus Mossou, iets wat Willaert ook niet een-twee-drie kan verklaren.

Willaert doet vervolgens nog een belangrijke onthulling over de huidige staf. “Er is nog wel iets meer aan de hand: sommige stafleden liggen niet goed bij alle spelers van Ajax. Er is gekeken of er dan geschoven kan worden met verantwoordelijkheden om te zorgen dat er minder contacten zijn die blijkbaar zo schuren. Dus er is wel iets meer aan de hand”, herhaalt de journalist van ESPN. Mogelijk zorgt de aanstelling van Grim ook op die manier voor meer rust binnen de club.