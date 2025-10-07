Ajax-fans hekelen aanstelling Grim als assistent: 'Doodziek van deze bende'

De aanstelling van Fred Grim als assistent-trainer van John Heitinga bij Ajax is niet in goede aarde gevallen bij fans van de club. Op X regent het woedende reacties op het besluit van de Amsterdammers om de zestigjarige oud-doelman toe te voegen aan de technische staf van de geplaagde Heitinga.

Het spel van Ajax onder Heitinga is dit seizoen nog niet van het gewenste niveau. De Eredivisie is pas acht speelronden onderweg en hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn in de competitie, werd er liefst viermaal gelijkgespeeld. In eigen huis werden alle vier de competitiewedstrijden winnend afgesloten, hetzij moeizaam. Buiten Amsterdam vergaat het de mannen van Heitinga minder goed. Op bezoek bij Go Ahead Eagles (2-2), FC Volendam (1-1), PSV (2-2) en Sparta Rotterdam (3-3) werd er gelijkgespeeld.

Bovendien loopt het in de Champions League ook totaal niet lekker. Tegen Internazionale werd met 0-2 verloren, terwijl er op bezoek bij Olympique Marseille, waar Ajax helemaal van de mat werd getikt, een keiharde 4-0 nederlaag werd geleden. De druk op Heitinga nam dan ook toe en de roep om zijn ontslag werd groter. De Ajax-leiding houdt echter vast aan de oefenmeester, maar wilde wel een nog een assistent toevoegen aan de technische staf om de trainer beter te ondersteunen. Daarvoor kwam de club in eerste instantie uit bij Thomas Duivenvoorden van De Graafschap, maar zijn club wilde hem niet laten gaan. Vervolgens kwam Ajax met een interne oplossing en werd Fred Grim eerder deze dinsdag aangesteld als assistent van Heitinga.

Ajax-supporters zijn totaal niet blij met het besluit van de club, zo blijkt op X. "Ajax, de enige arts ter wereld die een open wond met een diameter van 40cm probeert te repareren met een pleister!", klinkt het cynisch. "Het is bij Ajax echt dat je vorig seizoen bij sterren restaurants hebt kunnen eten als supporter, en nu weer terug moet naar een FEBO snack uit de muur. En als het niet lekker is je een extra klodder saus krijgt", luidt een andere kritische reactie.

"Fred freaking Grim. Met alle respect, maar de club Ajax bloedt dood door incompetente mensen die veelste veel invloed hebben voor wat er op veld moet gebeuren", valt er ook nog te lezen op het sociale medium. "We vonden op zolder nog iemand met Ajax DNA. Dood en doodziek van deze nepotistische teringbende!", aldus een andere kritische supporter.