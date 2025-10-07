Van Kempen voorspelt Premier League-transfer voor Baas: ‘Speelt uitstekend in teams mét en zónder structuur’

is de absolute uitblinker van Ajax, zo stelt Jop van Kempen in Het Parool. De linksbenige verdediger speelt zowel in een team met structuur als een team zonder structuur geweldig. De verslaggever denkt dan ook dat Francesco Farioli Baas in de toekomst mee gaat nemen naar de Premier League.

Baas blinkt op dit moment uit in een stroef draaiend Ajax. Waar de Amsterdammers onder Farioli met veel structuur speelden, heeft Heitinga volgens Van Kempen ‘de zijwieltjes losgeschroefd op grond van zijn beperkte trainersvaardigheden’. Daardoor blijkt dit jaar wie er ‘al echt kan fietsen’. “Heitinga is de badmeester van Ajax die alle kinderen gewoon in het diepe gooit: we zien vanzelf wel wie er blijft drijven en wie zinkt.”

Artikel gaat verder onder video

Voor scouts van andere clubs is het daarom heel interessant om te zien wie er bij Ajax kopje-onder gaat en wie zich wel staande weet te houden. Volgens Van Kempen zijn er meerdere spelers die het niveau duidelijk niet aankunnen. Hij stelt dat Anton Gaaei, Josip Sutalo, Oliver Edvardsen, Owen Wijndal en Jorthy Mokio momenteel allemaal ‘zinken’. Voor Davy Klaassen en Steven Berghuis geldt dit (nog) niet. “Zij spartelen nog.”

Ajax heeft wel enkele spelers in de selectie die wel blijven drijven. “Godts bijvoorbeeld, hoewel hij soms nog wat water binnenkrijgt.” Ook Oscar Gloukh weet het hoofd volgens Van Kempen boven water te houden. “Taylor heeft nog een paar maanden nodig, dan lukt het hem ook. Weghorst drijft even goed of slecht als altijd.” Voor Baas geldt echter niet alleen dat hij 'blijft drijven', maar zelfs ‘een zwemdiploma haalde’. “Hij speelt uitstekend in een team mét en zónder structuur. Na FC Porto neemt Farioli hem vast mee naar de Premier League. In een optimaal voorbereid elftal zal Baas nog meer zwemdiploma’s halen.”