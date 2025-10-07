Live voetbal

Van Kempen voorspelt Premier League-transfer voor Baas: 'Speelt uitstekend in teams mét en zónder structuur'

Ajax-speler Youri Baas
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
7 oktober 2025, 14:18

Youri Baas is de absolute uitblinker van Ajax, zo stelt Jop van Kempen in Het Parool. De linksbenige verdediger speelt zowel in een team met structuur als een team zonder structuur geweldig. De verslaggever denkt dan ook dat Francesco Farioli Baas in de toekomst mee gaat nemen naar de Premier League.

Baas blinkt op dit moment uit in een stroef draaiend Ajax. Waar de Amsterdammers onder Farioli met veel structuur speelden, heeft Heitinga volgens Van Kempen ‘de zijwieltjes losgeschroefd op grond van zijn beperkte trainersvaardigheden’. Daardoor blijkt dit jaar wie er ‘al echt kan fietsen’. “Heitinga is de badmeester van Ajax die alle kinderen gewoon in het diepe gooit: we zien vanzelf wel wie er blijft drijven en wie zinkt.”

Voor scouts van andere clubs is het daarom heel interessant om te zien wie er bij Ajax kopje-onder gaat en wie zich wel staande weet te houden. Volgens Van Kempen zijn er meerdere spelers die het niveau duidelijk niet aankunnen. Hij stelt dat Anton Gaaei, Josip Sutalo, Oliver Edvardsen, Owen Wijndal en Jorthy Mokio momenteel allemaal ‘zinken’. Voor Davy Klaassen en Steven Berghuis geldt dit (nog) niet. “Zij spartelen nog.”

Ajax heeft wel enkele spelers in de selectie die wel blijven drijven. “Godts bijvoorbeeld, hoewel hij soms nog wat water binnenkrijgt.” Ook Oscar Gloukh weet het hoofd volgens Van Kempen boven water te houden. “Taylor heeft nog een paar maanden nodig, dan lukt het hem ook. Weghorst drijft even goed of slecht als altijd.” Voor Baas geldt echter niet alleen dat hij 'blijft drijven', maar zelfs ‘een zwemdiploma haalde’. “Hij speelt uitstekend in een team mét en zónder structuur. Na FC Porto neemt Farioli hem vast mee naar de Premier League. In een optimaal voorbereid elftal zal Baas nog meer zwemdiploma’s halen.”

Johan Derksen VI

Derksen ziet grote persoonlijkheid ontbreken bij Heitinga: 'Hij vertelde huilverhalen'

Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten baalt enorm van huidig Ajax-bestuur: 'Er lopen kabouters en clowns rond'

Ajax-trainer John Heitinga

Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

Willemklein1950
116 Reacties
586 Dagen lid
1.015 Likes
Willemklein1950
Beetje warrig verhaal. Gaat Fariola naar PL dan, zit voorlopig goed bij Porto lijkt mij. Baas doet het redelijk, niet meer dan dat toch. Ik betrap hem niet op exceptionele dingen. Een normale verdediger die bij gebrek aan echte toppers in Ajax 1 speelt. Mvg Willem Klein

ERIMIR
3.777 Reacties
457 Dagen lid
38.214 Likes
ERIMIR
@Willemklein1950. Klopt, warrig verhaal. Laat Ajax maar eens goed en stabiel voetballen.

descheids
296 Reacties
19 Dagen lid
439 Likes
descheids
Minimaal 50mln, gratis premium geld weer voor de top2. Ajax en PSV blijven mooie transfers maken.

Willemklein1950
116 Reacties
586 Dagen lid
1.015 Likes
Willemklein1950
@descheids Nou, 50 wel wat hoog gegrepen, PL niet voor iedereen weggelegd. Mvg Willem Klein

Arena
1.073 Reacties
57 Dagen lid
2.453 Likes
Arena
Ondanks dat het niet al te best loopt bij Ajax, zitten er ook nu weer een paar spelers bij de selectie die Ajax een mooie som geld kunnen gaan opleveren. Baas is er daar eentje van.

Willemklein1950
116 Reacties
586 Dagen lid
1.015 Likes
Willemklein1950
@Arena Misschien wel, heeft het ook niet makkelijk in een slecht draaiend Ajax. Als jonge jongens voor een mooie som verkocht worden aan het buitenland altijd goed voor het Nederlandse voetbal. Maar eerst in ED bewijzen. Mvg Willem Klein

Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
7
1
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3
2022/2023
Ajax
6
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

