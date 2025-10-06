Derksen ziet grote persoonlijkheid ontbreken bij Heitinga: 'Hij vertelde huilverhalen'

Johan Derksen ziet de sportieve malaise bij Ajax (afgelopen weekend werd het 3-3 bij Sparta) en denkt dat er een hoop mensen op de verkeerde plek zitten. John Heitinga is geen goede trainer volgens De Snor, maar vooral Alex Kroes en Marijn Beuker moeten er aan geloven.

Wanneer het onderwerp Ajax maandag ter sprake komt, wil Derksen nog wel een lans breken voor de trainer, die flink onder druk staat. "John Heitinga is niet te benijden: hij wordt opgezadeld met een gammele selectie door twee directieleden (Alex Kroes en Marijn Beuker, red.). Zijn boodschap kan hij alleen kwijt bij die twee, dus dan vraagt Heitinga advies bij een duo dat samen niet één wedstrijd in het betaald voetbal heeft gespeeld. Zij moeten dan het technisch beleid bepalen bij Ajax. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop."

Artikel gaat verder onder video

Ook zag Derksen dat Heitinga 'zelf niet zo'n grote persoonlijkheid is'. De trainer gaf voorafgaand aan het duel met Sparta (3-3) aan dat hij last heeft van bepaalde uitingen van kritiek, die ook zijn van invloed zijn op zijn familie. "Huilverhalen. Als je een handtekening zet onder een contract bij een topclub, dan weet je: iedereen heeft een mening over je, dan moet je een plaat voor je kop hebben. Je moet dan niet zeiken."

René van der Gijp denkt dat Heitinga nog zal aanblijven als trainer van Ajax. "En hij had nog alle geluk van de wereld tegen Sparta. Zij hadden er twee meer kunnen maken. Die ene jongen (Oufkir in minuut 64, red.) stiftte hem naast, die ander wilde hem met zijn binnenkant voet binnenschieten." Sparta was dan op een 4-1 voorsprong gekomen."Het is matig hè, het huidige Ajax. Het is niet Ajax-waardig", voegt Van der Gijp nog toe.

Frans Timmermans, die maandag aanwezig is bij Vandaag Inside, mengt zich dan in het gesprek. "Mag ik wat vragen? Waarom hebben ze Farioli laten gaan bij Ajax?" Van der Gijp denkt het antwoord wel te hebben. "Die wilde zelf weg, die was er klaar mee. Farioli had het wel gehad dat hij bovenaan stond en zóveel kritiek kreeg."