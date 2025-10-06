Van Basten baalt enorm van huidig Ajax-bestuur: 'Er lopen kabouters en clowns rond'

Marco van Basten is niet te spreken over het huidige Ajax. Natuurlijk zijn de resultaten op het veld tegenvallend, maar de voormalig voetballer kijkt vooral naar het bestuur van de club.
Bij Rondo op Ziggo Sport begint Van Basten met zijn teleurstelling in de technisch directeur van de Amsterdammers. "Alex Kroes is twee jaar geleden begonnen. Ik dacht: een jongen die in de spelersmakelaardij actief is, die zal wel weten hoe het werkt. Maar die bakt er tot nu ook niks van."
Theo Janssen denkt ook niet dat Kroes in zijn eentje over de juiste kennis beschikt. "Ik denk dat je altijd een voetbalman naast zo iemand moet hebben zitten." John van 't Schip is het met zijn tafelgenoot eens en wijst naar het succesvolle trio Overmars-Van der Sar-Ten Hag. Van 't Schip zou na zijn tijd als interim-trainer als 'voetbalman' aan Ajax verbonden blijven, maar ging uiteindelijk niet door.
Hij vertelt hoe dat ging. "Op een gegeven moment was die functie niet meer voorradig. Ik heb daar toen voor getekend, maar in acht maanden veranderden heel veel dingen. Ik zou klankbord worden voor Maurice Steijn en ik zou Kelvin de Lang en Klaas-Jan Huntelaar gaan ondersteunen, eigenlijk tussen die geledingen." Ajax wilde Van 't Schip uiteindelijk een andere rol aanbieden, maar dat vond hij minder interessant. "Toen zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan."
Van Basten baalt er enorm van dat Van 't Schip niet voor de club behouden is gebleven. "Hij weet hoe het bij Ajax werkt, hoe het reilt en zeilt en wat spelen en werken in de top inhoudt. En die sturen ze dan weg." Van 't Schip geeft dan aan dat hij niet is weggestuurd, maar dat hij uiteindelijk niet akkoord ging met de rol die hem als tweede werd aangeboden. "Dat gebeurt veel de afgelopen vijftien jaar", gaat San Marco verder. "Dit soort jongens zijn nu allemaal pleite. Nu lopen er kabouters en andere clowns rond. Het functioneert niet. Als je het al vijf jaar lang zo loopt te verklooien, is er echt iets aan de hand hoor."
Ruud Gullit zou Henk van Cate nog wel een goed persoon vinden om iets van voetbalkennis aan Ajax toe te voegen. "Adviseur zou hij nog wel willen worden denk ik." Van Basten geeft nogmaals aan dat hij de Amsterdammers niet zal ondersteunen. Louis van Gaal doet dat wel, maar het is onduidelijk wat en in hoeverre hij iets toevoegt aan Ajax. De heren aan tafel zouden graag meer willen weten over zijn precieze rol bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.
Van 't Schip zegt dat hij en Ajax in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Als je dan zoals van Basten zegt dat hij niet voor de club behouden is gebleven, leg je een soort schuld bij de club. Dat kan natuurlijk niet als van 't Schip eerder zegt dat men in goed overleg uit elkaar is gegaan. Het is onzin van van Basten. Bij mensen als van 't Schip, Tahamata en anderen is er op een gegeven moment onderhandeld over een nieuw contract. Als je daar niet uitkomt dan is dat zo. Ajax is wel een bedrijf, en een bedrijf hoeft zich niet te schikken naar de wensen en eisen van een werknemer. Zo werkt dat niet. Mensen moeten dat echt eens gaan begrijpen in plaats van wat lukraak met vingers te wijzen. Dan punt 2: van Basten is al jarenlang (decennia lang?) gebrouiieerd met Ajax, dus van die man moeten we geen positieve opmerkingen verwachten. Hij zegt ook dat hij de club niet wenst te helpen, wat zijn goed recht is, zolang we maar weten dat dat voortkomt uit rancune. Die man is verongelijkt. Komen we bij punt 3: persoonlijk vind ik het nogal lachwekkend dat een van Basten, die nota bene bekend staat als "analist die er maar wat bij zit en regelmatig totaal onvoorbereid is" opeens een hoop praatjes gaat verkopen over mensen die bij Ajax werken. Dan moet je toch serieus eens een spiegel gaan kopen. Dan kun je eens zien wat je zélf voor iemand bent.
