Van Basten baalt enorm van huidig Ajax-bestuur: 'Er lopen kabouters en clowns rond'

Marco van Basten is niet te spreken over het huidige Ajax. Natuurlijk zijn de resultaten op het veld tegenvallend, maar de voormalig voetballer kijkt vooral naar het bestuur van de club.

Bij Rondo op Ziggo Sport begint Van Basten met zijn teleurstelling in de technisch directeur van de Amsterdammers. "Alex Kroes is twee jaar geleden begonnen. Ik dacht: een jongen die in de spelersmakelaardij actief is, die zal wel weten hoe het werkt. Maar die bakt er tot nu ook niks van."

Theo Janssen denkt ook niet dat Kroes in zijn eentje over de juiste kennis beschikt. "Ik denk dat je altijd een voetbalman naast zo iemand moet hebben zitten." John van 't Schip is het met zijn tafelgenoot eens en wijst naar het succesvolle trio Overmars-Van der Sar-Ten Hag. Van 't Schip zou na zijn tijd als interim-trainer als 'voetbalman' aan Ajax verbonden blijven, maar ging uiteindelijk niet door.

Hij vertelt hoe dat ging. "Op een gegeven moment was die functie niet meer voorradig. Ik heb daar toen voor getekend, maar in acht maanden veranderden heel veel dingen. Ik zou klankbord worden voor Maurice Steijn en ik zou Kelvin de Lang en Klaas-Jan Huntelaar gaan ondersteunen, eigenlijk tussen die geledingen." Ajax wilde Van 't Schip uiteindelijk een andere rol aanbieden, maar dat vond hij minder interessant. "Toen zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan."

Kabouters en clowns

Van Basten baalt er enorm van dat Van 't Schip niet voor de club behouden is gebleven. "Hij weet hoe het bij Ajax werkt, hoe het reilt en zeilt en wat spelen en werken in de top inhoudt. En die sturen ze dan weg." Van 't Schip geeft dan aan dat hij niet is weggestuurd, maar dat hij uiteindelijk niet akkoord ging met de rol die hem als tweede werd aangeboden. "Dat gebeurt veel de afgelopen vijftien jaar", gaat San Marco verder. "Dit soort jongens zijn nu allemaal pleite. Nu lopen er kabouters en andere clowns rond. Het functioneert niet. Als je het al vijf jaar lang zo loopt te verklooien, is er echt iets aan de hand hoor."

Ruud Gullit zou Henk van Cate nog wel een goed persoon vinden om iets van voetbalkennis aan Ajax toe te voegen. "Adviseur zou hij nog wel willen worden denk ik." Van Basten geeft nogmaals aan dat hij de Amsterdammers niet zal ondersteunen. Louis van Gaal doet dat wel, maar het is onduidelijk wat en in hoeverre hij iets toevoegt aan Ajax. De heren aan tafel zouden graag meer willen weten over zijn precieze rol bij de huidige nummer drie van de Eredivisie.