Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

Ronald Koeman vindt dat John Heitinga veel te snel is bekritiseerd als trainer van Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers moet volgens veel media en journalisten ontslagen worden door de clubleiding. Koeman ziet dat Heitinga al na twee weken onder vuur lag en betreurt dat, zo laat hij weten in de persconferentie.
De bondscoach van het Nederlands elftal ziet een trend ontstaan in de maatschappij. “Het bekritiseren is wel groter geworden. In het trainersvak is het altijd al zo dat er kritiek komt als het minder loopt. Die kritiek gaat dan ook vaak naar de trainer. Dat accepteer je ook, want anders moet je dat (trainer worden) niet doen”, begint de bondscoach.
“Maar door alles wat er tegenwoordig op televisie en sociale media is… Iedereen heeft een mening en iedereen krijgt een podium, zeker als je negatief bent. Het bekritiseren is wel groter geworden”, ziet Koeman.
Vervolgens richt de trainer zich tot collega John Heitinga, die momenteel onder druk staat bij Ajax. “Het enige dat ik erover wil zeggen, is dat de kritiek niet van deze week is. Volgens mij is die kritiek al na twee weken in het seizoen begonnen. Dat is niet terecht”, stelt hij.
Het razendsnel conclusies trekken over trainers mag volgens Koeman minder. “Maar er mag zoveel anders in de wereld. Helaas past dit ook in de wereld waarin we leven”, sluit de bondscoach af.
Eens met Koeman, en ik wil er zelfs aan toevoegen dat analisten en in algemene zin voetbalprogramma's bijdragen aan de manier waarop er met mensen wordt omgegaan die proberen hun vak uit te oefenen. Wij als reageerders op een website hebben totaal niet de impact op clubs of spelers die zij wél hebben. De media heeft ook een ander doel: hoge kijkcijfers en ophef veroorzaken is daar een onderdeel van geworden.
Negativiteit wordt beloond. Kijk eens naar John de Mol, die geeft bakken met geld aan een stel idioten als ze maar de horde onnozelaars vermaken. Mijn enige en daarmee beste vriend en vrouw kijken nooit naar voetbal, maar vinden het programma leuk. Ik heb ze gezegd dat ze gek zijn. Derkzen zegt: ik word betaald om mensen af te zeiken. Een landelijk dagblad heeft dit middels Driessen ook gezien en gaat helemaal los. Daarnaast heb je figuren, net geen stripfiguren, die zich laten gebruiken of misbruiken om vooral hun tegenpartij in een kwaad daglicht te stellen. Als we het toespitsen op Ajax dan is het duidelijk dat ze allemaal een vinger in de pap willen hebben; status, kijk mij eens. Hopelijk kunnen Kroes en Beuker deze gasten voorgoed de deur wijzen. Wie dat zijn, is redelijk gemakkelijk te achterhalen. Wie is er de laatste 1, 5 tot 2 jaar geleden op een zijspoor gezet?. Het zal me niet verbazen, maar dit is subjectief als de successen van Sar en Overmars een doorn in het oog van anderen was en de val is toen wijd open gezet. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een of meerdere vrouwen gebruikt zijn voor dit doel
Wij als relatieve 'buitenstaanders' hebben ook een mening en zien dat als bepaalde zaken niet goed lopen dat ook moeten kunnen uiten. Ik denk dat Koeman dat ook moet kunnen inzien. Kritiek op iemands functioneren als die terecht is, heb ik er weinig problemen mee en moet je dat ook kunnen accepteren. De enige die de kritiek kan laten verstommen is de bekritiseerde zelf door het tegendeel te bewijzen en door het te laten zien.
