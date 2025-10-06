Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

Ronald Koeman vindt dat John Heitinga veel te snel is bekritiseerd als trainer van Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers moet volgens veel media en journalisten ontslagen worden door de clubleiding. Koeman ziet dat Heitinga al na twee weken onder vuur lag en betreurt dat, zo laat hij weten in de persconferentie.

De bondscoach van het Nederlands elftal ziet een trend ontstaan in de maatschappij. “Het bekritiseren is wel groter geworden. In het trainersvak is het altijd al zo dat er kritiek komt als het minder loopt. Die kritiek gaat dan ook vaak naar de trainer. Dat accepteer je ook, want anders moet je dat (trainer worden) niet doen”, begint de bondscoach.

Artikel gaat verder onder video

“Maar door alles wat er tegenwoordig op televisie en sociale media is… Iedereen heeft een mening en iedereen krijgt een podium, zeker als je negatief bent. Het bekritiseren is wel groter geworden”, ziet Koeman.

Vervolgens richt de trainer zich tot collega John Heitinga, die momenteel onder druk staat bij Ajax. “Het enige dat ik erover wil zeggen, is dat de kritiek niet van deze week is. Volgens mij is die kritiek al na twee weken in het seizoen begonnen. Dat is niet terecht”, stelt hij.

Het razendsnel conclusies trekken over trainers mag volgens Koeman minder. “Maar er mag zoveel anders in de wereld. Helaas past dit ook in de wereld waarin we leven”, sluit de bondscoach af.