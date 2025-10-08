Mossou hekelt aanstelling Grim: 'Maakt positie Heitinga niet sterker'

Sjoerd Mossou snapt er maar weinig van dat Fred Grim is toegevoegd aan de technische staf van Ajax. De voormalige keeper moet trainer John Heitinga gaan ondersteunen in zijn keuzes, maar ondermijnt eigenlijk juist de positie van de oefenmeester.
Heitinga mocht vorig seizoen een jaartje 'meelopen' met Arne Slot en Liverpool, maar kan als trainer van Ajax nog weinig potten breken. In de Eredivisie zijn de Amsterdammers nog ongeslagen, maar overtuigend is het spel allerminst. En in de Champions League heeft Ajax nul punten uit twee duels gehaald, waarbij vooral de 4-0 blamage bij Olympique Marseille zorgde voor schaamrood op de kaken van de technische staf.
Die wordt nu uitgebreid. Grim liep al even mee op de velden van De Toekomst maar gaat zich nu bemoeien met het eerste elftal. Mossou snapt weinig van de nieuwe aanstelling. "Het lijkt wel alsof je zegt: 'er moest iemand bij en we zoeken net zolang tot er iemand ja zegt'. Deze toevoeging komt niet heel sterk over", luidt zijn eerste oordeel bij de AD Voetbalpodcast. De journalist noemt de toevoeging van Grim een 'noodverbandje'. "Ik denk niet dat er veel gaat veranderen, dit maakt de positie van Heitinga niet veel sterker."
Mossou ziet dat er bij Ajax veel mensen op de verkeerde plek zitten. "De aanstelling van Heitinga was eigenlijk al een compromis. Keizer wilde niet als hoofdtrainer dus moest Heitinga hoofdcoach worden. Als jongen met Ajax-DNA voor de bühne. Dit is dus eigenlijk weer een compromis op een compromis."
De AD-journalist ziet niet alleen de verkeerde samenstelling van de technische staf, maar ook op directieniveau gaat het mis bij Ajax. "Er missen leiders bij de club. Niet alleen bij de selectie, maar ook in het bestuur." Indirect vraagt Mossou om meer media-optredens van bepaalde directeuren. "Communicatie is belangrijk op dit vlak. Het ziet er een beetje zwak uit als iemand nu zegt: 'We hebben alle vertrouwen in de trainer'. Vaak is het een week later alsnog klaar. De directie moet wat proactiever en actiever zijn."
Als mensen binnen een club gaan roepen dat er vertrouwen is in de trainer is dat in 9 van de 10 gevallen een praatje voor de bühne. Dat is niet alleen bij Ajax zo. Een trainer gaat net zo lang mee als dat de prestaties goed zijn, dat is een gegeven. Of Grim wat gaat toevoegen weet ik niet, daarvoor ken ik de man te slecht, maar als hij iemand is die Heitinga wegwijs kan maken in het opstellen van de juiste spelers heb je al de helft gewonnen. Ik denk ook dat daar de grote manco's zijn van het moment: de opstelling en daarnaast de speelstijl. Je kunt je met deze spelers niet permitteren om continu aanvallend te gaan spelen. Heitinga zou wat dat betreft eens aan Farioli moeten terugdenken.
Ik zou persoonlijk niet voor Grim gekozen hebben, maar ik had ook nooit voor heitinga gekozen. Dat het een ondermijning is snap ik wel. Dat zie je ook bij van persie en Hake. Hake is toch de echte baas met zijn ervaring als hoofdtrainer en met een geweldige leermeester als EtH bij Man Utd. Zulke ervaring is van onschatbare waarde voor feijenoord. Grim vind ik dan te zwak. Zet dan gewoon een succestrainer als Priske voor de groep.
Ajax heeft niets van de geschiedenis geleerd in seizoen 2023-2024 werd Maduro bij Almere City opgehaald als interim-trainer wat een grote mislukking werd. Heitinga en Maduro en Keizer zitten op dat zelfde niveau en dat oud voetballers goede trainers zijn hebben Gullit en van Basten en van Nistelrooy bewezen dat het nergens op gebaseerd is.
