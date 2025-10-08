Mossou hekelt aanstelling Grim: 'Maakt positie Heitinga niet sterker'

Sjoerd Mossou snapt er maar weinig van dat Fred Grim is toegevoegd aan de technische staf van Ajax. De voormalige keeper moet trainer John Heitinga gaan ondersteunen in zijn keuzes, maar ondermijnt eigenlijk juist de positie van de oefenmeester.

Heitinga mocht vorig seizoen een jaartje 'meelopen' met Arne Slot en Liverpool, maar kan als trainer van Ajax nog weinig potten breken. In de Eredivisie zijn de Amsterdammers nog ongeslagen, maar overtuigend is het spel allerminst. En in de Champions League heeft Ajax nul punten uit twee duels gehaald, waarbij vooral de 4-0 blamage bij Olympique Marseille zorgde voor schaamrood op de kaken van de technische staf.

Artikel gaat verder onder video

Die wordt nu uitgebreid. Grim liep al even mee op de velden van De Toekomst maar gaat zich nu bemoeien met het eerste elftal. Mossou snapt weinig van de nieuwe aanstelling. "Het lijkt wel alsof je zegt: 'er moest iemand bij en we zoeken net zolang tot er iemand ja zegt'. Deze toevoeging komt niet heel sterk over", luidt zijn eerste oordeel bij de AD Voetbalpodcast. De journalist noemt de toevoeging van Grim een 'noodverbandje'. "Ik denk niet dat er veel gaat veranderen, dit maakt de positie van Heitinga niet veel sterker."

Heitinga coach voor de bühne

Mossou ziet dat er bij Ajax veel mensen op de verkeerde plek zitten. "De aanstelling van Heitinga was eigenlijk al een compromis. Keizer wilde niet als hoofdtrainer dus moest Heitinga hoofdcoach worden. Als jongen met Ajax-DNA voor de bühne. Dit is dus eigenlijk weer een compromis op een compromis."

De AD-journalist ziet niet alleen de verkeerde samenstelling van de technische staf, maar ook op directieniveau gaat het mis bij Ajax. "Er missen leiders bij de club. Niet alleen bij de selectie, maar ook in het bestuur." Indirect vraagt Mossou om meer media-optredens van bepaalde directeuren. "Communicatie is belangrijk op dit vlak. Het ziet er een beetje zwak uit als iemand nu zegt: 'We hebben alle vertrouwen in de trainer'. Vaak is het een week later alsnog klaar. De directie moet wat proactiever en actiever zijn."