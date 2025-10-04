Invaller behoedt Heitinga en Ajax in blessuretijd voor eerste competitienederlaag

Ajax heeft zaterdag opnieuw puntverlies geleden in de Eredivisie. Op bezoek bij het Sparta Rotterdam van Maurice Steijn knokte de ploeg van de geplaagde John Heitinga zich terug van een 3-1 achterstand, vlak voor het einde van de blessuretijd maakte invaller Oscar Gloukh de beslissende 3-3.

Bij Sparta voerde Steijn twee wijzigingen door, de coach bracht onder meer Ayoub Oufkir voor het eerst dit seizoen in zijn basiselftal. Heitinga wisselde op zijn beurt maar liefst vijf keer ten opzichte van de Champions League-nederlaag tegen Olympique Marseille (4-0). Ko Itakura moest het duel op Het Kasteel laten schieten, de Japanner raakte vrijdag geblesseerd op de training. Daarnaast ontbraken ook Owen Wijndal en Youri Regeer, die in Marseille geblesseerd uitvielen. Het leverde basisplaatsen op voor Jorthy Mokio als linksback, Kian Fitz-Jim op het middenveld en Raul Moro als rechtsbuiten in plaats van Steven Berghuis. In de spits keerde Wout Weghorst terug van zijn blessure, waardoor Oscar Gloukh op de bank belandde.

Artikel gaat verder onder video

Het duurde even voordat het duel tussen Sparta en Ajax echt ontbrandde. Beide elftallen wisten maar mondjesmaat kansen te creëren. Het eerste gevaar voor het doel van Sparta was een kansje voor Kenneth Taylor, die op de voeten van Joël Drommel stuitte. Aan de andere kant had Ajax de nodige moeite met de snelle Sparta-buitenspeler Mitchell van Bergen, die echter ongelukkig was in de afronding. De grootste kans was lange tijd voor Teo Quintero. De Venozolaanse linksback kopte een hoekschop van Julian Baas maar net naast het doel van Vitezslav Jaros. Het venijn van de eerste helft zat in de staart. Vijf minuten voor rust opende Ajax redelijk uit het niets de score. Een fraaie pass van Youri Baas belandde bij Mika Godts; de linksbuiten kon breed leggen op de meegelopen Weghorst, die de bal in het lege doel gleed: 0-1. Lang hield de voorsprong echter geen stand. In een sprintduel met Pelle Clement kreeg diezelfde Youri Baas in blessuretijd namelijk een bal tegen zijn arm. Scheidsrechter Bas Nijhuis werd door VAR Jeroen Manschot naar het scherm geroepen en wees naar de stip. Tobias Lauritsen zette zich achter de strafschop en stuurde Jaros kalm de verkeerde hoek in, waardoor beide ploegen met een 1-1 tussenstand de kleedkamers opzochten.

Gesterkt door de late gelijkmaker kwam Sparta het best uit de kleedruimte. Het resulteerde dik vijf minuten na rust in een voorsprong voor de Rotterdammers, op fraaie wijze ook nog. Na balverlies van Godts zette Shurandy Sambo voor vanaf de rechterflank, waarna Van Bergen met een fraaie volley alsnog zijn goal te pakken had: 2-1. Nog geen drie minuten later stond diezelfde Van Bergen ook aan de basis van de 3-1. Een lage voorzet van de buitenspeler op Lauritsen kon door Baas nog wel worden verdedigd, maar de bal viel daardoor voor de voeten van Kitolano, die met een droge knal Jaros het nakijken gaf. Heitinga greep in en bracht Gloukh en Berghuis alsnog binnen de lijnen. Fitz-Jim kreeg na een hoekschop de eerste kans op een aansluitingstreffer, maar had de pech dat zijn schot via beide palen terug het veld in stuiterde. In de tegenstoot kreeg Oufkir een levensgrote kans, maar zijn stiftje belandde net aan de verkeerde kant van de paal. Een dik kwartier voor tijd was het alsnog raak voor de bezoekers. Weghorst kapte zich op de punt van de zestien knap vrij en schoot knap raak. Diep in blessuretijd gaf Sparta de zege alsnog weg. Invaller Gloukh kapte naar zijn rechterbeen en passeerde Drommel in de korte hoek: 3-3.