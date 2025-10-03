Deze trainer gaat de falende John Heitinga opvolgen bij Ajax

Het is inmiddels bijna niet meer de vraag of, maar wanneer John Heitinga ontslagen gaat worden bij Ajax. De oefenmeester ligt gigantisch onder vuur bij de supporters van de Amsterdamse club, evenals bij kritische journalisten. Valentijn Driessen denkt dat er maar één iemand is die Heitinga goed zou kunnen opvolgen in Amsterdam.
In de podcast Kick Off van De Telegraaf geeft Driessen aan dat Erik ten Hag de opvolger moet worden van Heitinga, als hij binnenkort de laan uit wordt gestuurd: “Het enige scenario wat je kan volgen is bijvoorbeeld iemand als Ten Hag zo snel mogelijk terughalen. Desnoods met dezelfde directie. Als Ten Hag nu niet wil, moet je zorgen dat hij in de winter wél wil. Dan krijg je ook een bepaalde rust binnen de club", zegt Driessen.
De journalist benadrukt wel dat Ten Hag ook niet in één klap alle problemen binnen de Amsterdamse club kan oplossen. De coach, die dit seizoen razendsnel ontslagen werd bij Bayer Leverkusen, moet dan ook de tijd gegeven worden. Ook door de kritische achterban.
Ik zou zeggen ten Hag of Frank de Boer. Die zijn beschikbaar. De hamvraag is of ze bij Ajax terug willen komen, gezien de situatie. Wie weet, zien ze het als een uitdaging. Dat is het natuurlijk ook. Er is nog allerlei puin te ruimen. Ik hoop dat Ajax niet meer te lang wacht. Wat dat betreft is het pijnlijk, maar misschien wel gunstig voor de club als Ajax van Sparta verliest... Dat gezegd hebbend heb ik wel wat medelijden met Heitinga, die gewoon tekort komt voor dit werk.
@Arena Frank de boer.. kom op zeg.
@Kramer en @descheids: ja ik weet wel dat jullie daar tegen zijn, maar je kunt je afvragen wie er verder beschikbaar is. Buiten dat, ik ben geen Frank de Boer fan, maar hij is in mijn ogen wel een Ajaxman en ik dicht hem ook de kwaliteit toe om Ajax vooruit te helpen. Bovendien verwacht ik ergens dat ten Hag het niet gaat doen. Dus kom je op de volgende vraag: wie dan? Van Bommel komt ook niet lijkt me. De rest wat ik me kan bedenken ben ik ook niet kapot van.
De Boer en Ten Hag zijn imo inderdaad de enige 2 opties die op korte termijn rust brengen aan de trainers kant + beschikbaar. Beide coaches zijn uitstekende trainers en zoals ik het zie is de grootste reden dat die 2 in buitenland gefaald zijn, is hun gebrekkige communicatie in het Engels. Voetbaltechnisch en tactisch zijn het prima trainers. Het zinnetje 'desnoods met dezelfde directie' spreekt me ook wel aan, kijken of Sar, Overmars en Ten Hag hun prestatie van een aantal jaar terug kunnen herhalen. Je kunt lullen van die 3 apart wat je wilt, maar in combinatie met elkaar werkte dat bijzonder goed.
Ik zou zeggen ten Hag of Frank de Boer. Die zijn beschikbaar. De hamvraag is of ze bij Ajax terug willen komen, gezien de situatie. Wie weet, zien ze het als een uitdaging. Dat is het natuurlijk ook. Er is nog allerlei puin te ruimen. Ik hoop dat Ajax niet meer te lang wacht. Wat dat betreft is het pijnlijk, maar misschien wel gunstig voor de club als Ajax van Sparta verliest... Dat gezegd hebbend heb ik wel wat medelijden met Heitinga, die gewoon tekort komt voor dit werk.
@Arena Frank de boer.. kom op zeg.
@Kramer en @descheids: ja ik weet wel dat jullie daar tegen zijn, maar je kunt je afvragen wie er verder beschikbaar is. Buiten dat, ik ben geen Frank de Boer fan, maar hij is in mijn ogen wel een Ajaxman en ik dicht hem ook de kwaliteit toe om Ajax vooruit te helpen. Bovendien verwacht ik ergens dat ten Hag het niet gaat doen. Dus kom je op de volgende vraag: wie dan? Van Bommel komt ook niet lijkt me. De rest wat ik me kan bedenken ben ik ook niet kapot van.
De Boer en Ten Hag zijn imo inderdaad de enige 2 opties die op korte termijn rust brengen aan de trainers kant + beschikbaar. Beide coaches zijn uitstekende trainers en zoals ik het zie is de grootste reden dat die 2 in buitenland gefaald zijn, is hun gebrekkige communicatie in het Engels. Voetbaltechnisch en tactisch zijn het prima trainers. Het zinnetje 'desnoods met dezelfde directie' spreekt me ook wel aan, kijken of Sar, Overmars en Ten Hag hun prestatie van een aantal jaar terug kunnen herhalen. Je kunt lullen van die 3 apart wat je wilt, maar in combinatie met elkaar werkte dat bijzonder goed.