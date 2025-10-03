Deze trainer gaat de falende John Heitinga opvolgen bij Ajax

Het is inmiddels bijna niet meer de vraag of, maar wanneer John Heitinga ontslagen gaat worden bij Ajax. De oefenmeester ligt gigantisch onder vuur bij de supporters van de Amsterdamse club, evenals bij kritische journalisten. Valentijn Driessen denkt dat er maar één iemand is die Heitinga goed zou kunnen opvolgen in Amsterdam.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf geeft Driessen aan dat Erik ten Hag de opvolger moet worden van Heitinga, als hij binnenkort de laan uit wordt gestuurd: “Het enige scenario wat je kan volgen is bijvoorbeeld iemand als Ten Hag zo snel mogelijk terughalen. Desnoods met dezelfde directie. Als Ten Hag nu niet wil, moet je zorgen dat hij in de winter wél wil. Dan krijg je ook een bepaalde rust binnen de club", zegt Driessen.

De journalist benadrukt wel dat Ten Hag ook niet in één klap alle problemen binnen de Amsterdamse club kan oplossen. De coach, die dit seizoen razendsnel ontslagen werd bij Bayer Leverkusen, moet dan ook de tijd gegeven worden. Ook door de kritische achterban.