Driessen kraakt Ajax: 'Ze bevinden zich momenteel op een doodlopende weg'

Ajax bevindt zich momenteel op een doodlopende weg. Dat stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf doet de Amsterdamse club er goed aan om zo snel mogelijk afscheid te nemen van trainer John Heitinga, alleen ontbeert het Ajax momenteel aan leiding.

Ajax is is na zeven speelronden in de Eredivisie terug te vinden op een derde plaats met vijftien punten, vier minder dan koploper Feyenoord. Hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn in de Eredivisie (vier overwinningen, drie gelijke spelen), zwelt de kritiek op Heitinga aan. Het debacle op bezoek bij Olympique Marseille heeft ervoor gezorgd dat de druk alleen nog maar verder is toegenomen. Op de persconferentie na afloop van het Champions League-treffen met de Fransen kreeg de coach zelfs de vraag of het na deze wedstrijd klaar was voor hem. Heitinga zelf pareerde het door te stellen dat hij nog het vertrouwen voelt.

Artikel gaat verder onder video

Bij Kick-off wordt geopperd dat Ajax orde op zaken moet stellen en Heitinga moet gaan ontslaan. "Daar is het probleem mee opgelost? Het gaat om een structurele oplossing, daar moet je naar kijken", aldus Driessen, die Heitinga sowieso tot en met de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van komend weekend zou laten zitten. "En ik zou net als heel de Ajax-directie op mijn handen gaan zitten en afwachten."

"Je moeten kijken: welke mensen gaan hem ontslaan? Dat zijn ten eerste de mensen die hem drie maanden geleden hebben aangesteld drie maanden geleden en dat zijn de mensen die hem met deze selectie hebben opgezadeld", vervolgt Driessen. "Is dat een selectie waar je beter mee kan presteren dan Heitinga doet? Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Ik denk dat Ajax zich momenteel op een doodlopende weg bevindt."

Presentator Pim Sedee oppert dat Ajax de pleister er dan maar moet aftrekken. "Ja, maar er zijn heel veel pleisters om af te trekken bij Ajax", stelt Driessen. "Alleen er is totaal geen leiding. Het is natuurlijk grote chaos binnen die club. Het is onthoofd bij de raad van commissarissen, waar Danny Blind zit. Hij wil zo snel mogelijk weg en heeft zijn afscheid al aangekondigd. Bij de directie zitten mensen die niet berekend zijn op hun taak, John Heitinga is niet berekend op zijn taak. Wat dat betreft is het een puinhoop vergelijkbaar met toen Cruijff de fluwelen revolutie ontketende en eigenlijk ook vergelijkbaar met twee jaar geleden toen de fans voor het stadion stonden en de ruiten eruit gingen na de nederlaag tegen Feyenoord. Met Maurice Steijn aan het roer", besluit de journalist

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!