Maurice Steijn vertelt eerlijk wat hij van John Heitinga en Ajax vindt

Maurice Steijn en John Heitinga
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
3 oktober 2025, 23:25

Ondanks dat Ajax met een enorme kater en weinig zelfvertrouwen afreist naar Het Kasteel, verwacht Sparta-trainer Maurice Steijn een loodzware opgave tegen zijn voormalig werkgever. Dat vertelt Steijn in gesprek met Voetbalprimeur.

"Wij moeten niet vergeten dat Ajax nog steeds goede spelers en een goede ploeg heeft. Het zijn bijna allemaal internationals, ook op de bank. Ze zitten nu misschien in een mindere periode, maar we moeten niet doen alsof Ajax een slecht elftal heeft. Dat is natuurlijk onzin", weet Steijn. "Wij zullen echt alle zeilen moeten bijzetten en boven onszelf uit moeten stijgen om resultaat te halen."

De coach van Sparta vervolgt: "Natuurlijk neem je mee dat Ajax misschien niet in een grootse vorm, maar de wedstrijd tegen NAC wonnen ze en ze staan nog steeds maar drie punten achter op Feyenoord. Ik denk dat het allemaal wat groter wordt gemaakt", zegt Steijn. Gek vind de Haagse oefenmeester dat overigens niet: "Dat hoort bij een topclub.

Daarnaast wordt Steijn gevraagd naar de positie van trainer John Heitinga. Steijn weet maar al te goed hoe het is om zwaar onder vuur te liggen bij de Amsterdamse club en leeft dan ook mee met de coach uit Alphen aan de Rijn: "Het is altijd vervelend als collega’s onder druk komen te staan door de buitenwacht. Het zijn altijd de supporters en pers die de druk opvoeren, terwijl er intern misschien helemaal geen issue of druk is."

