Toptrainer uit de Premier League was dichtbij trainersrol bij Ajax

Ajax was in 2023 concreet in de markt voor Oliver Glasner. De trainer van Crystal Palace, die fantastisch presteert bij de Londense club, stond er goed op bij toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. Hij voelde geen steun om Glasner naar Amsterdam te halen.
Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond in een analyse. Het medium blikt vanwege de druk die er op huidig Ajax-trainer John Heitinga staat terug op de zoektocht naar trainers in de afgelopen jaren. Zo waren Francesco Farioli en Maurice Steijn hoofdtrainer in Amsterdam. Laatstgenoemde was echter niet de eerste keuze van Mislintat.
Er was bij Ajax namelijk scepsis om een buitenlandse trainer naar de Johan Cruijff ArenA te halen: "Mislintat had onder andere de Oostenrijker Oliver Glasner (momenteel succesvol bij Crystal Palace) omcirkeld als één van de topkandidaten. Tot concrete gesprekken kwam het niet, omdat hij om zich heen weerstand hoorde en voelde om met een buitenlandse trainer in zee te gaan", schrijft Ajax-watcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad.
De reden dat Ajax het niet zag zitten in een buitenlandse coach, is dat de clubleiding twijfels had om de sportieve tak volledig in buitenlandse handen te leggen. Met Mislintat was er natuurlijk ook al een buitenlander in dienst. Uiteindelijk ging de Duitse technisch directeur overstag en haalde hij met Maurice Steijn een Nederlandse trainer binnen.
Succesvol werd het allemaal niet: Mislintat en Steijn vertrokken allebei al in de eerste seizoenshelft.
ja hoor ja hoor, hij voelde wel steun om al die spelers te halen zeker.. Knapen moeten maar wat verzinnen anders loopt de lezer zeker weg en als je lezers wil dan moet je toch wel iets wat dan ook waar of niet maat geen ene hol uit, als er maar Ajax bij staat. Wie was ook alweer die drie keer de Europa cup met Ajax won? O ja een buitenlander Kovacs, Wie was ook alweer zo succesvol uit, ik dacht het voormalige Tsjechie? O ja Dat was Ivic. Wat een ongelooflijk gezwets weer. Het is wel zo dat Feyenoord een buitenlandse trainer recentelij had aangesteld na goed speurwerk. Deze man presteerde top in de CL , dus niet in de EL, waar Feyenoord nu net als alle Nederlandse clubs overigens faalt AD ga je huiswerk leren en daarna maken
ja hoor ja hoor, hij voelde wel steun om al die spelers te halen zeker.. Knapen moeten maar wat verzinnen anders loopt de lezer zeker weg en als je lezers wil dan moet je toch wel iets wat dan ook waar of niet maat geen ene hol uit, als er maar Ajax bij staat. Wie was ook alweer die drie keer de Europa cup met Ajax won? O ja een buitenlander Kovacs, Wie was ook alweer zo succesvol uit, ik dacht het voormalige Tsjechie? O ja Dat was Ivic. Wat een ongelooflijk gezwets weer. Het is wel zo dat Feyenoord een buitenlandse trainer recentelij had aangesteld na goed speurwerk. Deze man presteerde top in de CL , dus niet in de EL, waar Feyenoord nu net als alle Nederlandse clubs overigens faalt AD ga je huiswerk leren en daarna maken