Willaert: 'Kroes klaagt intern over organisatie bij Ajax'

Het is momenteel erg onrustig bij Ajax. Het veldspel is niet goed, tussen bepaalde stafleden en spelers botert het niet en er is kritiek op Alex Kroes en Marijn Beuker. Christian Willaert weet in ieder geval dat Kroes nooit met een adviseur zou werken.

Enkele dagen geleden ging het gerucht dat Kroes ondersteund zou gaan worden door een adviseur, ook omdat zijn werkzaamheden tot nog toe niet alleen voor lof zorgen. Met dat gerucht werd begin deze week korte metten gemaakt: Kroes blijft zijn huidige rol alleen uitvoeren. "Toen ik het hoorde schoot ik in de lach", gniffelt Willaert tijdens de dinsdag-uitzending van Voetbalpraat op ESPN. "Als je Alex Kroes kent, dan weet je: dat gaat niet gebeuren."

Artikel gaat verder onder video

"Sterker nog: Kroes heeft intern en tegen een aantal mensen die ik heb gesproken, geventileerd van: 'Ja, bij Ajax werken, het is leuk, het is uitdagend, maar je hebt de bestuursraad, de raad van commissarissen... Als het even minder gaat wil iedereen meepraten over ieder detail. Het zijn controlerende organen en ze willen weten wie wij als derde zes op het middenveld gaan halen.' Vervolgens stelt Willaert: "Het kan doorschieten." De directie van Ajax sprak dinsdag met de journalist van ESPN en noemde het gerucht rond Kroes nog eens 'tótaal onwaar'.

Hoewel Kroes dus geen adviseur of assistent zal krijgen, vindt Sjoerd Mossou wel dat er kritisch gekeken moet worden naar het functioneren van de technisch directeur. "Ongelooflijk tevreden kunnen ze toch ook niet zijn over deze technische leiding? Hij (Kroes, red.) heeft Mislintat destijds van alle kanten de maat genomen, dat mocht. Maar vervolgens heeft hij geen fatsoenlijke back in zijn selectie, heeft hij er nog een paar buitenspelers aan toegevoegd, terwijl ze nog een zes nodig hadden, enzovoort. Financieel heeft hij goede stappen gezet, maar hij kwam binnen als de grote kenner van de voetbalmarkt. Dat valt tot nog toe tegen."

Sowieso druk op bijna alle prominente medewerkers van Ajax

Het draagvlak voor de directie en de technische staf hangt momenteel aan een zijden draadje, concluderen de aanwezige gasten van Voetbalpraat. Welke keuzes er ook worden gemaakt door de directie of John Heitinga en de zijnen, Ajax-fans weten er wel een cynische draai aan te geven. "Zij interpreteren nu dat Fred Grim als de grote verlosser wordt binnengehaald en hebben daar kritiek op", stelt Mossou. "En als Thomas Duivenvoorden was aangesteld, hadden ze het gehad over de 'assistent-trainer van De Graafschap'", voegt Kees Kwakman toe.