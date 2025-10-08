Dilan Yesilgöz ziet Ajax instorten na vertrek Marc Overmars: ‘Begon na die dickpic'

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, fractievoorzitter van de VVD en fervent Ajax-supporter, heeft de televisie uitgezet tijdens het kijken naar de wedstrijd tussen Sparta en Ajax. De politica kan het slechte spel van de Amsterdammers niet meer aanzien, en daar heeft ze al sinds het vertrek van Marc Overmars last van.

Dat vertelt Yesilgöz in gesprek met Andy van der Meijde in het YouTube-programma Bij Andy in de Auto: “Ik ben nogal een Ajacied, maar ik heb de televisie zondag op een gegeven moment uitgezet,” zegt Yesilgöz tegen Van der Meijde. De oud-voetballer deed hetzelfde: “Farioli heeft het, met slecht voetbal, goed gedaan. Tenminste, tot de laatste vijf wedstrijden. Dan sta je negen punten voor en geef je het alsnog weg. Hoe kan dat dan, hè? En nu Heitinga...,” verzucht Van der Meijde.

Yesilgöz reageert: “Laatst vroeg een ambassadeur, die wist dat ik gek ben van Ajax, aan mij: wat is er nou gebeurd met Ajax? Wat is er misgegaan? Ik zei: alles is begonnen een dickpic.,” doelt de fractievoorzitter van de VVD op het vertrek van voormalig technisch directeur Marc Overmars bij Ajax.

"Het begon allemaal met dat gedoe, en daarna is het in elkaar gestort. Toen kwam Sven Mislintat, ja dat was niet best. Dat was echt niet best. Ik hoop dat het allemaal om wordt gedraaid. Dat gun ik Heitinga ook", besluit Yesilgöz.

