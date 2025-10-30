Jack Spijkerman heeft zichzelf omgedoopt tot ‘chef vaantjes’ van Ajax. De cabaretier annex presentator is al zo’n tien jaar niet meer op tv te zien en brengt veel van zijn vrije tijd door bij de Amsterdamse club.

In een interview met De Telegraaf vertelt Spijkerman wat hij zoal doet bij Ajax. “Bekers oppoetsen, vaantjes opbergen. Ik heb mezelf maar tot chef vaantjes gedoopt. Ik meet ze op, schrijf ze op en doe ze in een doos. En wat te denken van de duizenden toegangskaartjes en shirtjes? Die moeten allemaal worden geïnventariseerd.”

Artikel gaat verder onder video

Spijkerman is al jarenlang actief als fervent supporter van Ajax. In een interview met Nouveau gaf hij in 2023 aan dat hij samen met zijn zoon naar alle wedstrijden van Ajax gaat en dat die gezamenlijke uitjes naar Amsterdam voor hem van grote betekenis zijn. Daarnaast wordt hij vaak gesignaleerd bij Ajax-evenementen.

De voormalig ‘koning van de zaterdagavond’ op tv keert dit weekend voor eventjes terug op televisie. In het programma De nacht van 100 jaar BNNVara zal hij terugblikken op zijn tijd bij de omroep.