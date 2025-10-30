Live voetbal 10

Jack Spijkerman: 'Ik poets bekers en berg vaantjes op bij Ajax'

Jack Spijkerman bij De Wereld Draait Door
Foto: © De Wereld Draait Door
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 oktober 2025, 21:48

Jack Spijkerman heeft zichzelf omgedoopt tot ‘chef vaantjes’ van Ajax. De cabaretier annex presentator is al zo’n tien jaar niet meer op tv te zien en brengt veel van zijn vrije tijd door bij de Amsterdamse club.

In een interview met De Telegraaf vertelt Spijkerman wat hij zoal doet bij Ajax. “Bekers oppoetsen, vaantjes opbergen. Ik heb mezelf maar tot chef vaantjes gedoopt. Ik meet ze op, schrijf ze op en doe ze in een doos. En wat te denken van de duizenden toegangskaartjes en shirtjes? Die moeten allemaal worden geïnventariseerd.”

Artikel gaat verder onder video

Spijkerman is al jarenlang actief als fervent supporter van Ajax. In een interview met Nouveau gaf hij in 2023 aan dat hij samen met zijn zoon naar alle wedstrijden van Ajax gaat en dat die gezamenlijke uitjes naar Amsterdam voor hem van grote betekenis zijn. Daarnaast wordt hij vaak gesignaleerd bij Ajax-evenementen.

De voormalig ‘koning van de zaterdagavond’ op tv keert dit weekend voor eventjes terug op televisie. In het programma De nacht van 100 jaar BNNVara zal hij terugblikken op zijn tijd bij de omroep.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente

René Wagelaar: 'Ricky van Wolfswinkel is op, daar zit echt de sleet op'

  • Gisteren, 20:32
  • Gisteren, 20:32
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor krijgt schorsing van één duel na rode kaart tegen Chelsea

  • Gisteren, 13:06
  • Gisteren, 13:06
Ajax-trainer John Heitinga

Kraay junior ziet Heitinga 'eindelijk' van zich afbijten: 'Hij begint een beetje op Van Gaal te lijken'

  • Gisteren, 09:39
  • Gisteren, 09:39
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18
6
Sparta
10
-8
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel