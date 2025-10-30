Bij FC Den Bosch is men er niet gerust op dat het in de volgende ronde van de KNVB Beker wel goed gaat. Directeur Tommie van Alphen geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat iedere risicowedstrijd in De Vliert daadwerkelijk een risico oplevert. Hij is dan ook bang voor het scenario als er een thuiswedstrijd tegen bijvoorbeeld Ajax wordt geloot in de volgende ronde.

Dinsdagavond ontspoorde de situatie volledig bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag. Toen de bezoekers in de tweede helft op een 2-3 voorsprong waren gekomen, braken er rellen los. Daarbij is een van de hekken rondom het uitvak volledig ontwricht en gooiden beide supportersgroepen over en weer met vuurwerk. Pas nadat alle supporters van ADO in de bus terug naar Den Haag zaten, mocht het duel van de burgemeester van Den Bosch verder. Na een onderbreking van bijna anderhalf uur wist de thuisploeg langszij te komen en uiteindelijk door te bekeren door de strafschoppen beter te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Drie dagen eerder stonden ADO en Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie ook al tegenover elkaar en ook tijdens het duel in Den Haag was het ongezellig tussen beide supportersgroepen. “Ik krijg van sommige mensen de vraag waarom we überhaupt fans van ADO Den Haag hebben toegelaten”, zegt Van Alphen. Daar heeft hij een vrij simpele verklaring voor. “Als je geen concrete aanwijzingen hebt dat er wat mis zal gaan, mag je supporters niet weigeren.” De directeur geeft aan dat er wel sprake was van extra beveiliging.

Het was niet de eerste keer dat het misging in De Vliert bij een wedstrijd van FC Den Bosch. Van Alphen ziet twee oplossingen voor het probleem: het verhogen van het hek voor de M-Side, waar de harde kern van Den Bosch zit, of het uitvak hermetisch afsluiten. Het eerste geval levert wel twee problemen op: “Dat beperkt het zicht op het veld. Bovendien was dat vroeger zo en klommen ze er soms nóg overheen.” Afgelopen zomer heeft FC Den Bosch al stevig geïnvesteerd in het beveiligen van het uitvak, maar ook dat bleek nog niet effectief. Van Alphen beaamt dat iedere risicowedstrijd in De Vliert ook daadwerkelijk een risico oplevert, dus kijkt hij al op tegen de bekerloting van vrijdag. “Wat als we bijvoorbeeld Ajax-thuis loten in de beker? Ja, daar ga je al…”