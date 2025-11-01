Live voetbal 12

Kees Kwakman vindt dat Wout Weghorst soms ‘een vogel in zijn kop heeft’

Wout Weghorst
Foto: © ESPN
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
1 november 2025, 17:05

Kees Kwakman vindt dat Wout Weghorst een uitstekend seizoen beleeft bij Ajax. De analist van ESPN is van mening dat de spits soms niet de waardering krijgt die hem toekomt.

Weghorst is dit seizoen onder John Heitinga de aanvalsleider van Ajax. De 33-jarige spits kent cijfermatig een prima jaargang tot dusver: elf officiële wedstrijden leverden zeven doelpunten en één assist op.

Toch klinkt er ook kritiek op Weghorst. De aanvaller wordt vaak theatraal gedrag verweten, bijvoorbeeld door analisten Valentijn Driessen en Kenneth Perez.

“Misschien is het geen populaire mening, maar ik vind dat Weghorst gewoon een goed seizoen heeft”, zegt Kwakman zaterdag voorafgaand aan het thuisduel van Ajax met sc Heerenveen. “Het gaat in het algemeen natuurlijk altijd over zijn gedrag en over dat het geen Ajax-spits is. Er wordt vaak gezegd: ja, het zegt genoeg dat Weghorst...

“Nou, misschien is dat ook zo”, vervolgt Kwakman. “Maar als je puur kijkt naar Weghorst op dit moment bij Ajax, dan is hij een van de weinige lichtpuntjes. En dat is ook een compliment aan hem waard. Je hoort vaak: je wil als Ajax niet dat Weghorst je beste speler voorin is, want dat moeten natuurlijke de creatieve mannen en de buitenspelers zijn. Dat is Ajax gewend vanuit het verleden.”

“Tot nu heeft hij gewoon een goed seizoen, maar hij heeft het ook wel aan zichzelf te wijten natuurlijk dat het over andere dingen gaat. Want hij heeft af en toe ook een vogel in zijn kop en dan gebeuren er gekke dingen”, aldus Kwakman.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  Gisteren, 21:37
  Gisteren, 17:47
  Gisteren, 17:30
Reacties

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

