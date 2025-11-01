Live voetbal 12

Ajax - sc Heerenveen even gestaakt na eerbetoon aan Patrick Overeem

Ajax-speler Raul Moro
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 november 2025, 17:02   Bijgewerkt: 17:21

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen is zaterdag enige tijd stilgelegd. Er werd een sfeeractie georganiseerd voor de overleden supporter Patrick Overeem. Het gehele stadion klapte, inclusief de spelers op het veld. Ook werd er veel vuurwerk afgestoken, waardoor arbiter Jannick van der Laan het duel stillegde.

Bij de sfeeractie werd steeds meer vuurwerk afgestoken, waardoor Van der Laan zich genoodzaakt zag om de wedstrijd stil te leggen en de spelers naar binnen te halen. De staking duurde ongeveer dertien minuten. Van tevoren was al duidelijk dat er een sfeeractie zou komen voor Ajax-fan Van Overeem, ook wel bekend als 'Paddy',

Bij een aanvaring in Amsterdam van een vlet van de Koperen Ploeg (een coöperatieve boot- en stuurmanvereniging in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, red.) en een binnenvaartschip kwamen twee mensen om: een 30-jarige IJmuidenaar (Patrick) en een 24-jarige Haarlemmer. De politie onderzoekt nog hoe de aanvaring heeft kunnen plaatsvinden.

Ultras Amsterdam

Ultras Amsterdam plaatste een bericht op Instagram met de tekst: "We gaan je missen maatje. Een echte is heengegaan." De fangroep bereidt op dit moment een grote sfeeractie voor.

Ook voetbalvereniging IJmuiden, waar Overeem al sinds zijn vierde over de vloer komt, staat stil bij zijn dood. "Patrick was een vrolijke en vriendelijke jongen, altijd in voor een praatje. Hij stond voor zijn idealen, keek om naar anderen en droeg onze club een warm hart toe. Zijn energie en positiviteit zullen we enorm missen", citeert NH Nieuws. De club speelt zaterdag met rouwbanden.

Patrick was een bekend persoon in de (inter)nationale fancultuur en wordt geëerd buiten de landsgrenzen. Onder andere in IJmuiden, Polen (bij wedstrijden van Cracovia en Arka), Bologna (Italië), Athene (Panathinaikos) en België (Anderlecht) waren doeken te zien, merkte het account VoetbalUltras op.

Volg Ajax - sc Heerenveen van minuut tot minuut in ons liveverslag.

Eerbetoon aan Patrick Overeem bij Ajax - sc Heerenveen
© ESPN

Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18
6
Sparta
10
-8
16

Complete Stand

