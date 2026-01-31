Live voetbal 20

LaLiga stelt 'kliklijn' in: 50 euro beloning voor tipgevers illegale streams

Ferran Torres viert een treffer bij Barcelona - Athletic Bilbao
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
31 januari 2026, 14:45

LaLiga bindt op een opvallende manier de strijd aan met het illegaal streamen van wedstrijden. Het Spaanse publiek kan een beloning van 50 euro verdienen door horecaondernemers te verklikken die zonder licentie wedstrijden uitzenden.

Dat meldt Marca althans. "De Spaanse competitie heeft besloten om de aanval op illegaal uitzenden in bars en restaurants te intensiveren", schrijft de sportkrant. Daarbij krijgt het publiek de kans om horecagelegenheden te rapporteren bij een tiplijn. "Wie verifieerbare informatie verstrekt over een onderneming die zich schuldig maakt aan illegale praktijken, komt in aanmerking voor een beloning van 50 euro", aldus Marca.

Artikel gaat verder onder video

De tiplijn, waar mensen ook anoniem terechtkunnen - al kunnen krijgen ze dan niet het beloofde geldbedrag - past in de strategie van LaLiga-president Javier Tebas, die er zijn persoonlijke missie van heeft gemaakt om illegale streaming uit te bannen, aldus Football España. Tebas zou liefst zestig procent van zijn tijd aan dat streven besteden.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal illegale streams in Spanje in de eerste helft van 2025 is verdrievoudigd ten opzichte van 2024. Als belangrijkste reden daarvoor worden de steeds verder oplopende kosten genoemd: het zou inmiddels meer dan duizend euro per jaar kosten om alle wedstrijden van de Spaanse topclubs (zowel in de competitie als in Europees verband) legaal te bekijken. Tebas stelt juist dat, als niemand meer illegaal zou kijken, de abonnementskosten juist zouden kunnen dalen.

➡️ Meer LaLiga nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Celta de Vigo viert een goal van Williot Swedberg tegen Real Madrid

Real morst kostbare punten in achtervolging op Barcelona na wondergoal Williot Svedberg (Celta)

  • zo 7 dec. 2025, 23:03
  • zo 7 dec. 2025, 23:03
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
21
35
52
2
Real Madrid
21
28
51
3
Atlético
21
21
44
4
Villarreal
20
16
41
5
Espanyol
22
-1
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel