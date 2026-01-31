LaLiga bindt op een opvallende manier de strijd aan met het illegaal streamen van wedstrijden. Het Spaanse publiek kan een beloning van 50 euro verdienen door horecaondernemers te verklikken die zonder licentie wedstrijden uitzenden.

Dat meldt Marca althans. "De Spaanse competitie heeft besloten om de aanval op illegaal uitzenden in bars en restaurants te intensiveren", schrijft de sportkrant. Daarbij krijgt het publiek de kans om horecagelegenheden te rapporteren bij een tiplijn. "Wie verifieerbare informatie verstrekt over een onderneming die zich schuldig maakt aan illegale praktijken, komt in aanmerking voor een beloning van 50 euro", aldus Marca.

De tiplijn, waar mensen ook anoniem terechtkunnen - al kunnen krijgen ze dan niet het beloofde geldbedrag - past in de strategie van LaLiga-president Javier Tebas, die er zijn persoonlijke missie van heeft gemaakt om illegale streaming uit te bannen, aldus Football España. Tebas zou liefst zestig procent van zijn tijd aan dat streven besteden.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal illegale streams in Spanje in de eerste helft van 2025 is verdrievoudigd ten opzichte van 2024. Als belangrijkste reden daarvoor worden de steeds verder oplopende kosten genoemd: het zou inmiddels meer dan duizend euro per jaar kosten om alle wedstrijden van de Spaanse topclubs (zowel in de competitie als in Europees verband) legaal te bekijken. Tebas stelt juist dat, als niemand meer illegaal zou kijken, de abonnementskosten juist zouden kunnen dalen.