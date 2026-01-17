Live voetbal 24

Enorme chaos: Real Madrid-fans keren zich massaal tegen eigen selectie

Real Madrid-fans zijn boos
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
17 januari 2026, 14:42

Het is chaos bij Real Madrid. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Levante keren de supporters van de Madrilenen zich massaal tegen Vinícius Júnior en Jude Bellingham. Bij vrijwel ieder balcontact wordt het tweetal uitgefloten. Aanleiding hiervoor lijkt het opstappen van Xabi Alonso, eerder deze week.

Real Madrid en Xabi Alonso besloten maandagavond uit elkaar te gaan. De oefenmeester stapte op na de verloren finale van de Supercopa tegen FC Barcelona (3-2). Naar verluidt zou de Spanjaard niet goed hebben gelegen binnen de spelersgroep van De Koninklijke. Tijdens de veldbetreding voor het duel tegen Levante werd de voltallige selectie getrakteerd op een fluitconcert vanaf de tribunes.

Artikel gaat verder onder video

Dat gefluit bleef aanhouden toen de speaker de opstelling bekendmaakte. Ook gedurende de wedstrijd klonk er gefluit vanaf de tribunes. Bij bijna ieder balcontact van zowel Bellingham als Vinícius Júnior floten de fans. Daarmee lijkt de chaos bij Real Madrid compleet.

Ook voorzitter Florentino Pérez wordt aangepakt tijdens Real – Levante. Het thuispubliek scandeerde namelijk de woorden ‘ontsla Florentino’.

➡️ Meer nieuws over Real Madrid

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida, Don-Angelo Konadu en Raúl Moro van Ajax

‘Bounida verschijnt op radar van Barcelona en Real Madrid’

  • do 15 januari, 21:09
  • 15 jan. 21:09
Foto van Jürgen Klopp in het stadion van Real Madrid met het clublogo op de achtergrond

'Jurgen Klopp neemt mogelijk scepter over bij Real Madrid komende zomer'

  • do 15 januari, 13:33
  • 15 jan. 13:33
Foto van Jürgen Klopp in het stadion van Real Madrid met het clublogo op de achtergrond

Jürgen Klopp verbijsterd na ontslag Xabi Alonso: 'Er zit iets niet goed bij Real Madrid'

  • wo 14 januari, 06:55
  • 14 jan. 06:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal
18
20
41
4
Atlético
19
17
38
5
Espanyol
20
1
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel