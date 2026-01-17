Het is chaos bij Real Madrid. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Levante keren de supporters van de Madrilenen zich massaal tegen Vinícius Júnior en Jude Bellingham. Bij vrijwel ieder balcontact wordt het tweetal uitgefloten. Aanleiding hiervoor lijkt het opstappen van Xabi Alonso, eerder deze week.

Real Madrid en Xabi Alonso besloten maandagavond uit elkaar te gaan. De oefenmeester stapte op na de verloren finale van de Supercopa tegen FC Barcelona (3-2). Naar verluidt zou de Spanjaard niet goed hebben gelegen binnen de spelersgroep van De Koninklijke. Tijdens de veldbetreding voor het duel tegen Levante werd de voltallige selectie getrakteerd op een fluitconcert vanaf de tribunes.

Dat gefluit bleef aanhouden toen de speaker de opstelling bekendmaakte. Ook gedurende de wedstrijd klonk er gefluit vanaf de tribunes. Bij bijna ieder balcontact van zowel Bellingham als Vinícius Júnior floten de fans. Daarmee lijkt de chaos bij Real Madrid compleet.

Ook voorzitter Florentino Pérez wordt aangepakt tijdens Real – Levante. Het thuispubliek scandeerde namelijk de woorden ‘ontsla Florentino’.