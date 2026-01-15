kan rekenen op belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid, zo weet het Spaanse Diario AS. Hoewel Ajax nog geen bod heeft ontvangen, zou de interesse in het toptalent wel ‘sterk, weloverwogen en strategisch’ zijn.

Bounida breekt dit seizoen door bij Ajax. Nadat de negentienjarige Belg met Marokkaanse roots vorig seizoen zijn debuut maakte in het eerste elftal, krijgt hij dit seizoen regelmatig de kans zich te laten zien. In totaal speelde hij deze voetbaljaargang twaalf wedstrijden in Ajax 1, waarin hij eenmaal scoorde en vijf assists gaf.

Artikel gaat verder onder video

De ontwikkeling van Bounida is ook in Spanje opgevallen, zo weet AS. De Spaanse sportkrant schrijft namelijk dat zowel FC Barcelona als Real Madrid interesse hebben in de middenvelder, die ook op de vleugel uit de voeten kan. Beide topclubs zouden hun monitoring van de Belg hebben ‘geïntensiveerd’ en door zijn technische vaardigheden, creativiteit en potentie wordt hij voor de lange termijn omschreven als ‘perfecte match’ voor de Spaanse grootmachten.

AS weet dat Ajax nog geen bod heeft ontvangen op Bounida uit Barcelona of Madrid, maar de interesse in de jongeling zou ‘sterk, weloverwogen en strategisch’ zijn. De Belg beschikt nog over een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA. Komende zomer zou een ‘cruciaal moment’ zijn voor de toekomst van de rechtspoot.