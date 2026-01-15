‘Nederland heeft een volkomen verkeerd beeld van Heitinga’

De stap van John Heitinga naar Tottenham Hotspur laat zien hoeveel aanzien de oud-verdediger heeft in Engeland, zo geeft zijn zaakwaarnemer Rob Jansen aan in De Telegraaf. Heitinga werd in zijn periode als hoofdtrainer van Ajax verguisd in Nederland, maar volgens Jansen heeft men hier een verkeerd beeld van de trainer.

Tottenham Hotspur zorgde donderdag voor een grote verrassing door de komst van Heitinga als assistent van trainer Thomas Frank aan te kondigen. Jansen laat in gesprek met De Telegraaf weten dat het erop lijkt dat zijn cliënt heel snel weer aan de slag is gegaan. “Maar het had nog veel sneller gekund”, laat de zaakwaarnemer weten. Er was namelijk veel interesse voor Heitinga na zijn ontslag bij Ajax. “Voor mij komt deze stap dus totaal niet onverwachts.”

Dat Heitinga snel weer aan de bak kon na zijn vertrek uit Amsterdam, komt volgens Jansen door de goede naam die hij in Engeland heeft. “De hoofdtrainers met wie hij bij West Ham United en Liverpool heeft gewerkt – David Moyes en Arne Slot, niet bepaald de minsten – praten heel respectvol over hem, over zijn voetbalvisie, over zijn loyaliteit, over zijn werkwijze en over zijn karakter. John is gewoon een topgozer om erbij te hebben.” Daar zijn ook de spelers het volgens Jansen over eens. “De coaches die hij assisteerde, zien John ook als een echte hoofdtrainer.”

Tottenham Hotspur staat momenteel slechts veertiende in de Premier League, maar dat is volgens Jansen geen probleem. “De voetballerij is één groot risico. Maar daar loop je voor weg of niet. John heeft het verhaal van Tottenham Hotspur aangehoord en met iedereen die ertoe doet gesproken. Hij is overtuigd geraakt en weet waaraan hij begint.” In Londen komt de oud-Ajacied onder Frank te werken. “Hij heeft het bij Brentford goed gedaan en bij Tottenham Hotspur de kans gekregen. Dat hij bij Heitinga is uitgekomen zegt veel over het aanzien dat John in Engeland geniet. Misschien heeft Nederland een volkomen verkeerd beeld van hem”, besluit de zaakwaarnemer.