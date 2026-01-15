Live voetbal 2

‘Nederland heeft een volkomen verkeerd beeld van Heitinga’

John Heitinga
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
15 januari 2026, 17:31

De stap van John Heitinga naar Tottenham Hotspur laat zien hoeveel aanzien de oud-verdediger heeft in Engeland, zo geeft zijn zaakwaarnemer Rob Jansen aan in De Telegraaf. Heitinga werd in zijn periode als hoofdtrainer van Ajax verguisd in Nederland, maar volgens Jansen heeft men hier een verkeerd beeld van de trainer.

Tottenham Hotspur zorgde donderdag voor een grote verrassing door de komst van Heitinga als assistent van trainer Thomas Frank aan te kondigen. Jansen laat in gesprek met De Telegraaf weten dat het erop lijkt dat zijn cliënt heel snel weer aan de slag is gegaan. “Maar het had nog veel sneller gekund”, laat de zaakwaarnemer weten. Er was namelijk veel interesse voor Heitinga na zijn ontslag bij Ajax. “Voor mij komt deze stap dus totaal niet onverwachts.”

Dat Heitinga snel weer aan de bak kon na zijn vertrek uit Amsterdam, komt volgens Jansen door de goede naam die hij in Engeland heeft. “De hoofdtrainers met wie hij bij West Ham United en Liverpool heeft gewerkt – David Moyes en Arne Slot, niet bepaald de minsten – praten heel respectvol over hem, over zijn voetbalvisie, over zijn loyaliteit, over zijn werkwijze en over zijn karakter. John is gewoon een topgozer om erbij te hebben.” Daar zijn ook de spelers het volgens Jansen over eens. “De coaches die hij assisteerde, zien John ook als een echte hoofdtrainer.”

Tottenham Hotspur staat momenteel slechts veertiende in de Premier League, maar dat is volgens Jansen geen probleem. “De voetballerij is één groot risico. Maar daar loop je voor weg of niet. John heeft het verhaal van Tottenham Hotspur aangehoord en met iedereen die ertoe doet gesproken. Hij is overtuigd geraakt en weet waaraan hij begint.” In Londen komt de oud-Ajacied onder Frank te werken. “Hij heeft het bij Brentford goed gedaan en bij Tottenham Hotspur de kans gekregen. Dat hij bij Heitinga is uitgekomen zegt veel over het aanzien dat John in Engeland geniet. Misschien heeft Nederland een volkomen verkeerd beeld van hem”, besluit de zaakwaarnemer.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
644 Reacties
59 Dagen lid
1.771 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zijn trainerschap bij Ajax is 2 keer geen succes geworden en dat heeft meerdere oorzaken gehad. Ik ben van mening dat het niet alleen aan Heitinga zelf heeft gelegen, hoewel je best mag concluderen dat hij het vak nog lang niet meester is. Veel van "het verkeerde beeld" over Heitinga komt wat mij betreft op het conto van de media en allerlei analisten in voetbalprogramma's. Plus uiteraard allerlei meningen van hatertjes op X die vaak in berichtgevingen worden geplaatst en als een soort waarheid worden neergezet. Ik denk dat Heitinga als ex-speler best nog een goede naam heeft bij allerlei clubs en ik denk ook dat hij als assistent-trainer, enigsinds in de luwte, prima kan functioneren. Als dat niet zo is, hoe zou hij dan anders bij Tottenham terecht komen?

Neesje
1.731 Reacties
1.207 Dagen lid
8.868 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een goede assistent is nog geen prima hoofdtrainer .

Jagerman
15 Reacties
25 Dagen lid
13 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is duidelijk "De slager keurt zijn eigen vlees" ofwel een nietszegend artikel. Heitinga heeft gefaald bij Ajax. Je kunt Ajax alleen kwalijk nemen dat ze met Heitinga in zee zijn gegaan.

MeningNederland
82 Reacties
254 Dagen lid
201 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zette ajax op zn plek inderdaad

LesserMagic
36 Reacties
1.206 Dagen lid
137 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zonder het artikel te lezen wist ik al meteen dat het Rob Jansen was.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

