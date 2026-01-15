Het is opvallend als je na een 6-0 overwinning enorm veel complimenten uitdeel aan een speler van de tegenpartij. Toch was dat woensdag het geval. was na afloop van AZ - Ajax zeer lovend over .

In gesprek met het Noordhollands Dagblad laat Smit weten een lastige directe tegenstander had. "Ik had het in de eerste helft wel een beetje lastig met hem", laat de speler van AZ weten over Steur. "Hij zakte heel erg uit, tot vlak voor zijn verdediging. Daardoor wist ik niet goed of ik door moest stappen op hem. Want de afspraak was dat als we druk gingen geven, ik hem moest verdedigen. Ik denk dat ik dat wel prima heb gedaan."

Smit is duidelijk gecharmeerd van de een jaar jongere Steur. "Ik vind hem gewoon een heel goede voetballer, heel goed aan de bal. Eén keer draaide hij ook goed van me weg. Gelukkig heeft hij niet veel gevaarlijke dingen gedaan vanavond, daar ben ik blij mee. Maar goed, als je zó jong al zó goed bent, vind ik dat wel knap." Smit krijgt dan ook de vraag of Steur nu verder is dan hij twee jaar geleden was. "Ja, dat denk ik wel. Toen ik zo oud was, speelde ik nog niet in het eerste. Hij wel. Echt knap hoe hij het doet." De twee jonge middenvelders verschillen praktisch twee jaar van elkaar.

Wanneer talenten zich voor het eerst aandienen, worden zij vaak overrompeld met complimenten. Daarna gaan ook de verwachtingen omhoog. Daar moet Steur voor waken. "Hij krijgt nu heel veel lof, en dat is ook terecht", stelt Smit. "Maar als je langer speelt en het gaat dan wat minder, dan krijg je ook meer kritiek. Daar moet ie wel rekening mee houden, dat er een andere periode kan komen. In het begin kon ik drie fouten maken en dan was het publiek nog steeds tevreden. Als ik dat nu doe, reageren ze wel anders. Er wordt meer op je gelet. Daar moet hij ook rekening mee gaan houden." Toch denkt Smit dat het wel losloopt met de jonge Steur. "Ik denk dat hij heel goed gaat worden", luidt het slotstuk van zijn analyse.