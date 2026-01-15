Live voetbal

'Jurgen Klopp neemt mogelijk scepter over bij Real Madrid komende zomer'

Foto van Jürgen Klopp in het stadion van Real Madrid met het clublogo op de achtergrond
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
15 januari 2026, 13:33

Als we Florian Plettenberg moeten geloven, dient er zich mogelijk een hele fraaie kans aan voor Jürgen Klopp. De Duitse coach verliet Liverpool anderhalf seizoen geleden en werkt ondertussen voor de Red Bull-groep. Toch zou hij die baan graag willen omruilen voor de managerfunctie bij Real Madrid.

Xabi Alonso werd afgelopen zomer als een soort verlosser binnengehaald bij De Koninklijke. Na drie mooie seizoenen bij Bayer Leverkusen, waarin hij onder andere ongeslagen kampioen werd van Duitsland en de Europa League-finale bereikte, achtte Real hem klaar voor het echt grote werk. Lang hield de voormalige middenvelder het echter niet vol in het Santiago Bernabeu. Na 34 wedstrijden werd hij uit zijn functie geheven: de clubleiding was niet tevreden. Álvaro Arbeloa is momenteel de interim-manager.

Volgens transferjournalist Plettenberg ziet Klopp nu zijn kans schoon. Hij werkt momenteel voor de Red Bull-groep als 'Head of Global Soccer', maar wil voor twee functies deze baan opgeven. Dat zou voor Die Mannschaft kunnen zijn, maar ook voor de functie als hoofdcoach bij Real Madrid.

"Real Madrid heeft hem altijd gefascineerd", schrijft Plettenberg op X. "Als Real zich bij hem meldt, zal hij serieus overwegen om weer langs de lijn te gaan staan." De journalist sluit af met de woorden: "One to watch voor de zomer van 2026."

