'Finalissima Spanje-Argentinië gaat door, maar vanwege aanval op Iran niet in Qatar'

De Finalissima tussen de kampioenen van Europa (Spanje) en Zuid-Amerika (Argentinië) gaat door op de geplande datum, maar niet in Qatar. Dat meldt de Spaanse kwaliteitskrant El Mundo.

De strijd tussen beide landen staat op het programma voor de aankomende interlandperiode. Spanje en Argentinië zouden op 27 maart in Qatar de degens kruisen. Daarnaast waren er nóg zes wedstrijden georganiseerd onder de noemer Qatar Sports Festival, waaronder een confrontatie tussen Spanje en Egypte. Vanwege de Amerikaanse aanval op Iran is het echter dusdanig onrustig in het gebied rond de Perzische Golf, dat het geplande evenement in Qatar geen doorgang kan vinden.

Artikel gaat verder onder video

Volgens El Mundo opteerde Argentinië als alternatief voor de Amerikaanse steden New York en Miami. In laatstgenoemde stad is sterspeler Lionel Messi (38) sinds medio 2023 actief als speler van Inter Miami. Na overleg met de UEFA, Qatar én de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL is door die twee steden echter een streep gezet. Vanwege reis- en veiligheidsredenen ligt het nu het meest voor de hand dat de Finalissima op Europees grondgebied zal worden gespeeld.

Het idee om dan maar in de Spaanse hoofdstad Madrid te spelen is echter weer afgeschoten door de Argentijnen. Daarom blijven steden als Londen, Milaan en Rome over als mogelijke speelsteden. Daarbij is Londen volgens El Mundo de beste papieren lijkt te hebben. De andere zes wedstrijden zouden dan eveneens in de Britse hoofdstad of omgeving, op hun oorspronkelijk geplande datums, doorgang gaan vinden.

Spanje-Argentinië vierde Finalissima in de geschiedenis

De Finalissima werd voor het eerst georganiseerd in 1985. De eerste editie werd gewonnen door Europees kampioen Frankrijk, dat in Parijs met 2-0 te sterk was voor Paraguay. Pas acht jaar later, in 1993, vond er een tweede editie plaats. In Mar del Plata was Argentinië toen na strafschoppen te sterk voor Denemarken. Daarna leek het evenement een zachte dood te sterven, maar in 2022 werd de Finalissima nieuw leven in geblazen. Op Wembley was Argentinië opnieuw te sterk voor de kampioen van Europa; deze keer Engeland (3-0).