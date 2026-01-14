Jürgen Klopp verbijsterd na ontslag Xabi Alonso: 'Er zit iets niet goed bij Real Madrid'

Jürgen Klopp vindt dat er iets mis is bij Real Madrid. Dat vertelt de Duitse trainer in gesprek met Servus TV. De voormalig coach van Liverpool noemt het onbegrijpelijk dat De Koninklijke heeft besloten om Xabi Alonso te ontslaan.

Alonso werd maandagavond op straat gezet vanwege teleurstellende resultaten en tegenvallende prestaties op het veld. Ondanks de tweede plaats in LaLiga heerste er onvrede binnen de clubleiding. De nederlaag tegen FC Barcelona in de finale van de Supercopa, die met 3-2 verloren ging, bleek uiteindelijk de bekende druppel.

"Allereerst denk ik dat dit opnieuw een teken is dat er op dit moment iets niet helemaal goed zit daar", begint Klopp zijn analyse bij Servus TV. "Als Xabi Alonso, die de afgelopen twee jaar bij Bayer Leverkusen heeft laten zien wat voor uitzonderlijk trainerstalent hij is, al na zes maanden wordt gedwongen om Real Madrid te verlaten, zegt dat veel."

Volgens Klopp toont het besluit vooral aan hoe weinig geduld er is in het topvoetbal. "Aan de ene kant laat het zien dat er tegenwoordig nauwelijks tijd wordt gegund. Aan de andere kant onderstreept het hoe extreem hoog de verwachtingen bij Real Madrid zijn."

De timing van het ontslag vindt Klopp veelzeggend. "Om zo’n beslissing te nemen in het heetst van de strijd, een dag nadat je een bekerfinale van FC Barcelona hebt verloren, zegt alles."

Inmiddels heeft Real Madrid Álvaro Arbeloa gepresenteerd als nieuwe trainer: "Het is een speciale dag, zoals alle dagen waarop ik onderdeel ben geweest van Real Madrid. Vandaag is natuurlijk speciaal, met het besef van de verantwoordelijkheid en de taak die voor me ligt", reageerde hij dinsdag op een persmoment.