Florentino Pérez riep spelers op het matje bij Real Madrid na ontslag Alonso

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez
Foto: © Imago
Dominic Mostert
31 januari 2026, 06:55   Bijgewerkt: 30 januari 2026, 19:48

Florentino Pérez grijpt in bij Real Madrid. Na het ontslag van trainer Xabi Alonso heeft de voorzitter meerdere sterspelers op het matje geroepen, zo weten Spaanse media. Niet de tactiek, maar de mentaliteit moet volgens Pérez dringend veranderen. 

Gesprek met Jude Bellingham

Volgens Cadena SER sprak Pérez één-op-één met verschillende sleutelspelers uit de selectie. Onder hen Jude Bellingham, van wie werd verlangd dat hij niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten nadrukkelijker leiderschap zou tonen. Binnen de club zouden zorgen leven over de 'afnemende intensiteit en scherpte binnen het elftal'.

Ook Arda Güler en Franco Mastantuono werden door Pérez uitgenodigd. Twee talenten waarin Madrid de toekomst ziet, maar die onder Alonso zichtbaar worstelden. Vanuit de directiekamer klonk het signaal dat hun ontwikkeling stilviel en dat het tijd was om weer 'persoonlijkheid en bravoure' te tonen.

Die boodschap kwam aan. Mastantuono oogt de afgelopen weken weer feller en agressiever in zijn spel, terwijl Güler langzaam maar zeker richting het niveau kruipt dat Real Madrid bij zijn komst voor ogen had. De onderliggende doelstelling is: interne concurrentie opvoeren en elke vorm van gemakzucht uitbannen.

Valverde en Camavinga moeten offers brengen

Het meest gevoelige gesprek vond plaats met Federico Valverde en Eduardo Camavinga. Beide middenvelders hadden hun onvrede geuit over het spelen als back, ver weg van hun favoriete positie. Pérez was onverbiddelijk: het teambelang gaat altijd voor persoonlijke voorkeuren.

Vanaf dat moment veranderde de houding. Valverde en Camavinga legden zich neer bij hun rol, verhoogden hun intensiteit en gaven de door blessures geteisterde defensie nieuwe energie. Daarmee werd ook de weg geplaveid voor de nieuwe trainer Álvaro Arbeloa, die een kleedkamer aantrof die al op scherp stond. Onder Arbeloa volgden drie zeges op rij, met meer goals, meer druk en hernieuwd vertrouwen.

Jude Bellingham

Jude Bellingham
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 22 jaar (29 jun. 2003)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
17
4
2024/2025
Real Madrid
31
9
2023/2024
Real Madrid
28
19
2022/2023
Dortmund
31
8

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
21
35
52
2
Real Madrid
21
28
51
3
Atlético
21
21
44
4
Villarreal
20
16
41
5
Espanyol
22
-1
34

Complete Stand

