Een topper in de Eredivisie: PSV en Feyenoord treffen elkaar zondagmiddag. Beide ploegen hebben in de aanloop naar het duel te maken met personele vraagstukken. Bij de Eindhovenaren moet Peter Bosz knopen doorhakken na Europese inspanningen, terwijl Robin van Persie bij Feyenoord opnieuw moet puzzelen door blessures en afwezigen. Het duel begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion.

Bosz moet knopen doorhakken bij PSV

Na de nipte Champions League-nederlaag tegen Bayern München richt Peter Bosz de blik weer volledig op de competitie. De trainer zag zijn ploeg sterk voor de dag komen, maar moet richting Feyenoord wel enkele harde besluiten nemen.

Artikel gaat verder onder video

Ricardo Pepi ontbreekt nog altijd, waardoor Guus Til opnieuw als diepe man fungeert. Dat gaat ten koste van echte alternatieven, die Bosz simpelweg niet heeft. Het middenveld lijkt gevormd te worden door Joey Veerman en Ismael Saibari, met Mauro Júnior als controleur. Die keuze betekent vermoedelijk dat Paul Wanner zijn basisplaats verliest.

Achterin keert Yarek Gasiorowski terug na zijn schorsing en schuift Anass Salah-Eddine weer in als linksback. Ivan Perišić, die tegen Bayern uit voorzorg naar de kant ging en in verband wordt gebracht met Internazionale, lijkt gewoon inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perišić.

Van Persie puzzelt met gehavend Feyenoord

Aan Rotterdamse zijde is de situatie een stuk nijpender. Robin van Persie kampt met een uitgedunde selectie en zag in Europa opnieuw spelers wegvallen. Toch lijkt hij vast te houden aan zijn vertrouwde 4-3-3, ook in het Philips Stadion.

Timon Wellenreuther blijft onder de lat. Voor winteraanwinst Mats Deijl wacht zijn grootste test tot nu toe, terwijl Jordan Bos de linkerkant bewaakt. Het centrum moet worden geleid door Anel Ahmedhodžić, mits fit, naast Jeremiah St. Juste. Op het middenveld keert Oussama Targhalline terug naar zijn natuurlijke rol als verdedigende middenvelder, geflankeerd door Hwang In-beom en Luciano Valente.

Voorin is het nog afwachten of Ayase Ueda fit genoeg is. De kans is groot dat Casper Tengstedt, die in Europa scoorde, de spitspositie krijgt. Op de flanken zijn Leo Sauer en Anis Hadj Moussa vrijwel zeker.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Deijl, St. Juste, Ahmedhodžić, Bos; Targhalline, Hwang, Valente; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer.