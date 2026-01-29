José Mourinho spreekt Dean Huijsen plagend toe na Benfica – Real Madrid

José Mourinho wist zich woensdagavond dankzij een spectaculaire overwinning op Real Madrid (4-2) met Benfica te plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. De Portugese trainer kwam na afloop tegen in de catacomben van het Estádio da Luz en sprak de verdediger van Real Madrid daar plagend toe.

Benfica won woensdag op een krankzinnige avond in Lissabon met 4-2 van Real Madrid en plaatste zich zo voor de tussenronde van de Champions League. In de 98ste minuut maakte doelman Anatoliy Trubin de beslissende 4-2 met een kopbal. Benfica had dat laatste doelpunt nodig om Olympique Marseille van de 24ste plek te stoten in de competitiefase.

Mourinho was na afloop de gevierde man. De coach van Benfica stond de international media vol bravoure toe na de zege op zijn voormalig club en onthulde dat hij in de catacomben van het Estádio da Luz een onderonsje had met Huijsen.

Mourinho en Huijsen kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij AS Roma in 2024. De Spaans-Nederlandse centrumverdediger speelde toen een halfjaar op huurbasis onder The Special One. In 2024 verkaste hij van Juventus naar Bournemouth en weer een jaar later maakte hij de overstap naar Real Madrid.

Huijsen was woensdag basisspeler bij Benfica - Real Madrid en speelde uiteindelijk 79 minuten. Na afloop kreeg hij van Mourinho te horen dat Real Madrid nog blij mocht zijn met het 4-2 verlies.

“Dean was mijn speler bij AS Roma. Hij is bevriend met mijn kinderen. We hebben een goede relatie en spraken over de wedstrijd”, vertelde Mourinho desgevraagd over het onderonsje dat hij in de catacomben had met Huijsen.

“Het joch was teleurgesteld, maar ik zei hem: jullie hebben geluk gehad om slechts met twee doelpunten verschil te verliezen, want het verschil had veel groter kunnen zijn”, aldus Mourinho.