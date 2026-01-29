is in het Europa League-duel met Real Betis voorlopig de gebeten hond bij Feyenoord. Supporters van de Rotterdamse club klagen op social media massaal over de Canadese aanvallende middenvelder.

Feyenoord-trainer Robin van Persie kampt voor de laatste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League met ontzettend veel personele problemen, waardoor Larin op het middenveld kan rekenen op een basisplaats. De international van Canada heeft het vizier voorlopig echter totaal niet op scherp staan.

Larin kreeg in het eerste halfuur twee gigantische kansen om te scoren, maar tweemaal had hij het vizier niet op scherp staan. De eerste keer was na vijf minuten voetballen, toen hij na fraai voorbereidend werk van Gonçalo Borges plots vrij opdook voor het doel van Real Betis. Larin handelde echter te traag, waardoor doelman Pau López redding kon brengen.

Kort erna wist Antony aan de overzijde wel te scoren namens Real Betis: 1-0. Feyenoord kreeg vervolgens in de 26ste minuut opnieuw een enorme mogelijkheid om te scoren en opnieuw was het Larin die in stelling werd gebracht door Borges. De Canadees stuitte van dichtbij echter opnieuw op López. Zes minuten later volgde de 2-0 van Abde Ezzalzouli.

Supporters van Feyenoord uiten tijdens de wedstrijd op X massaal hun onvrede over Larin: