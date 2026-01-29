LIVE Europa League | Feyenoord in grote problemen tegen Real Betis

Overleven één of of zelfs twee Nederlandse clubs de competitiefase van de Europa League? Dat is vanavond, als de achtste en laatste speelronde op het programma staat, de grote vraag. Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben beiden zes punten en hebben daarmee nog een kans om zich bij de beste 24 ploegen te scharen, maar zullen dan wel af moeten rekenen met respectievelijk Real Betis en Sporting Braga. Het FC Utrecht van Ron Jans is al officieel uitgeschakeld, maar kan de andere Nederlandse clubs wellicht helpen door een goed resultaat te behalen op bezoek bij Celtic. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op achttien verschillende velden, in dit blog blijf je live op de hoogte van alle ontwikkelingen in laatste speelronde van de Europa League.
Heftige opstelling bij Feyenoord. Hwang, Moder en Nieuwkoop niet fit genoeg voor de basis. Jammer dat we door blessures niet verdedigend kunnen spelen. De duels tussen Bos en Anthony zijn gevaarlijk omdat Bos verdedigend gewoon erg zwak is. Targhaline zal daar echt de deur dicht moeten gooien.
@Positievo Ook al ben je positief zoals jouw naam vermoedt zou ik enig realisme niet uit het oog verliezen. Deze opstelling echt kansloos op alle vlakken, aanval en middenveld totaal niet in evenwicht en tja, achterhoede kraakt nu al in zijn voegen. Kansloze missie vanavond ben ik bang. Mvg Willem Klein
@the furyan Denk dat ik met 5 verdedigers was gestart, 3 middenvelders en twee voorin. Proberen zolang mogelijk de 0 houden en misschien vanuit de omschakeling een kans te verzilveren. Één kans krijg je altijd wel. Teveel spelers nu uit hun positie. Mvg Willem Klein
@willem ik was met 5 verdedigers ook gestart 4 middenvelders en Van persie in de spits niet Tengstedt vanwege de snelheid die nodig is bij een counter. Verder nu ik de eerste helft bekeek deed Feyenoord het zo slecht niet als Larin niet die 2 100 % kansen verprutste. Dus dan heeft eigenlijk van Persie met zn taktiek en B elftal het niet eens zoooo slecht gedaan .... en dus niet kansloos op alle vlakken. Ja je speelt tegen absoluut een betere ploeg ik vind het wel lef hebben om niet alles af te sluiten achterin en toch aan te vallen.
Ik zie Feyenoord zo wel scoren. Zo slecht spelen ze niet
