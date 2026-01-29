Live voetbal 18

LIVE Europa League | Feyenoord in grote problemen tegen Real Betis

Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht komen in actie in de Europa League
Foto: © Imago/realtimes
Redactie FCUpdate
29 januari 2026, 20:55   Bijgewerkt: 21:33

Overleven één of of zelfs twee Nederlandse clubs de competitiefase van de Europa League? Dat is vanavond, als de achtste en laatste speelronde op het programma staat, de grote vraag. Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben beiden zes punten en hebben daarmee nog een kans om zich bij de beste 24 ploegen te scharen, maar zullen dan wel af moeten rekenen met respectievelijk Real Betis en Sporting Braga. Het FC Utrecht van Ron Jans is al officieel uitgeschakeld, maar kan de andere Nederlandse clubs wellicht helpen door een goed resultaat te behalen op bezoek bij Celtic. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op achttien verschillende velden, in dit blog blijf je live op de hoogte van alle ontwikkelingen in laatste speelronde van de Europa League.

LIVE Europa League: Feyenoord, Utrecht en Go Ahead tegelijk in actie

1m geleden

21:50

Larin maakt zich niet populair in Rotterdam

Woeste Feyenoord-fans richten hun pijlen massaal op één speler

Woeste Feyenoord-fans richten hun pijlen massaal op één speler

Cyle Larin is de gebeten hond bij Feyenoord in het Europa League-duel tegen Real Betis. Ondanks kansen, faalt de Canadese middenvelder. Feyenoord-trainer Robin van Persie kampt met personele problemen, waardoor Larin speelt. Fans uiten hun onvrede.

2m geleden

21:49

45+3' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

We gaan ook in Spanje rusten. Feyenoord kijkt aan tegen een 2-0 achterstand en staat aan de rand van de Europese afgrond. 

3m geleden

21:48

45+2' - Celtic - FC Utrecht (3-1)

Utrecht is vlak voor tijd nog heel dicht bij de 3-2: Vesterlund ziet zijn kopbal gekeerd worden. Even daarna is het pauze op Celtic Park. Na een dramatische openingsfase richt Utrecht zich iets op: de ruststand is 3-1. 

3m geleden

21:48

45+2' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0)

Pauze in Deventer bij een 0-0 stand. 

5m geleden

21:46

45+1' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0)

Oei! Navarro zorgt op de valreep voor het gevaarlijkste moment van de eerste helft. De spits van Braga kopt maar net naast. 

6m geleden

21:45

❌ 45' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

Als Larin dan toch eindelijk scoort, wordt het doelpunt afgekeurd vanwege een eerdere buitenspelsituatie... Het blijft 2-0. 

6m geleden

21:44

⚽ 45' - Celtic - FC Utrecht (3-1)

Utrecht doet wat terug! De Wit, eerder in de wedstrijd nog onfortuinlijk, schiet de bal in de rechterhoek. Schmeichel staat als aan de grond genageld. 

7m geleden

21:44

Hier gaat vanavond weinig aan veranderen, lijkt het...

Nederlandse clubs statistisch gezien slechtste van Europa

Nederlandse clubs statistisch gezien slechtste van Europa

Nederland staat duidelijk bovenaan in het klassement Europese nederlagen lijden. Met liefst dertig nederlagen in 57 gespeelde duels (52,63 procent verlies) is de Nederlandse campagne dramatisch te noemen.

9m geleden

21:42

42' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

Het ligt helemaal open bij Feyenoord, maar Kraaijeveld kan de 3-0 nog net voorkomen met een puike verdedigende ingreep. 

10m geleden

21:40

41' - Celtic - FC Utrecht (3-0)

Celtic vindt het inmiddels wel prima. De Schotten zijn met een overwinning zo goed als zeker van de tussenronde, dus de 3-0 tussenstand stemt tot grote tevredenheid.

17m geleden

21:34

34' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

19m geleden

21:32

⚽ 32' - Real Betis - Feyenoord (2-0)

Nu komt Betis wel op 2-0. Dit keer telt de treffer van Ezzalzouli wel. Van dichtbij kopt hij de bal in de verre hoek. 

21m geleden

21:29

29' - Real Betis - Feyenoord (1-0)

Een hachelijk moment voor Feyenoord. Wellenreuther schat een situatie niet goed in, waarna Avila kan scoren. Maar de aanvaller van Betis begaat daarbij een overtreding, dus wordt de goal afgekeurd.

23m geleden

21:28

28' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0)

Eindelijk wat beroering in Deventer. Linthorst heeft dankzij voorbereidend werk van Meulensteen een forse kans vanaf de zestienmeterlijn, maar raakt de bal volledig verkeerd. 

24m geleden

21:27

27' - Real Betis - Feyenoord (1-0)

Je koopt er niks voor, maar met de tussenstanden zoals ze nu zijn, zou Feyenoord doorgaan bij een voorsprong. En die had Larin de ploeg kunnen bezorgen met zijn twee gemiste kansen. 

Olympique Lyon-speler Rachid Ghezzal

FC Utrecht en Olympique Lyon treffen schikking over opstellen van Ghezzal

  • Gisteren, 20:11
  • Gisteren, 20:11
Ayase Ueda Feyenoord

Ayase Ueda ontbreekt ook bij Feyenoord voor duel tegen Real Betis

  • Gisteren, 19:51
  • Gisteren, 19:51
Ernstige achillespeesblessure voor Bas Nijhuis: arbiter in tranen
Gisteren, 18:17

Ernstige achillespeesblessure voor Bas Nijhuis: arbiter in tranen

  • Gisteren, 18:17
  • Gisteren, 18:17
Positievo
243 Reacties
38 Dagen lid
270 Likes
Positievo
  • 1
    + 1
avatar

Heftige opstelling bij Feyenoord. Hwang, Moder en Nieuwkoop niet fit genoeg voor de basis. Jammer dat we door blessures niet verdedigend kunnen spelen. De duels tussen Bos en Anthony zijn gevaarlijk omdat Bos verdedigend gewoon erg zwak is. Targhaline zal daar echt de deur dicht moeten gooien.

Willemklein1950
223 Reacties
701 Dagen lid
1.172 Likes
  • 1
    + 1
avatar

@Positievo Ook al ben je positief zoals jouw naam vermoedt zou ik enig realisme niet uit het oog verliezen. Deze opstelling echt kansloos op alle vlakken, aanval en middenveld totaal niet in evenwicht en tja, achterhoede kraakt nu al in zijn voegen. Kansloze missie vanavond ben ik bang. Mvg Willem Klein

Positievo
243 Reacties
38 Dagen lid
270 Likes
  • 0
    + 1
avatar

@Willemklein1950 het lijkt een onmogelijke opgave, maar het blijft voetbal. Misschien blijkt Targ in een Schouten rol een schot in de roos.

the furyan
154 Reacties
63 Dagen lid
197 Likes
  • 0
    + 1
avatar

@willem geef jouw opstelling eens? laat me kijken hoe jij het zou doen?

Willemklein1950
223 Reacties
701 Dagen lid
1.172 Likes
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan Denk dat ik met 5 verdedigers was gestart, 3 middenvelders en twee voorin. Proberen zolang mogelijk de 0 houden en misschien vanuit de omschakeling een kans te verzilveren. Één kans krijg je altijd wel. Teveel spelers nu uit hun positie. Mvg Willem Klein

the furyan
154 Reacties
63 Dagen lid
197 Likes
  • 0
    + 1
avatar

@willem ik was met 5 verdedigers ook gestart 4 middenvelders en Van persie in de spits niet Tengstedt vanwege de snelheid die nodig is bij een counter. Verder nu ik de eerste helft bekeek deed Feyenoord het zo slecht niet als Larin niet die 2 100 % kansen verprutste. Dus dan heeft eigenlijk van Persie met zn taktiek en B elftal het niet eens zoooo slecht gedaan .... en dus niet kansloos op alle vlakken. Ja je speelt tegen absoluut een betere ploeg ik vind het wel lef hebben om niet alles af te sluiten achterin en toch aan te vallen.

real8madrid
Erkende gebruiker! Meer info
133 Reacties
1.224 Dagen lid
1.132 Likes
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie Feyenoord zo wel scoren. Zo slecht spelen ze niet

the furyan
154 Reacties
63 Dagen lid
197 Likes
  • 0
    + 1
avatar

Larin eruit Van Persie junior erin 2 100 % kansen gemist eruit met die man

Positievo
243 Reacties
38 Dagen lid
270 Likes
  • 0
    + 1
avatar

Die trap op Moussa geen kaart… bal missen, van achteren vol door op het standbeen. Wat een schande

Positievo
243 Reacties
38 Dagen lid
270 Likes
Positievo
  • 1
    + 1
avatar

Heftige opstelling bij Feyenoord. Hwang, Moder en Nieuwkoop niet fit genoeg voor de basis. Jammer dat we door blessures niet verdedigend kunnen spelen. De duels tussen Bos en Anthony zijn gevaarlijk omdat Bos verdedigend gewoon erg zwak is. Targhaline zal daar echt de deur dicht moeten gooien.

Willemklein1950
223 Reacties
701 Dagen lid
1.172 Likes
Willemklein1950
  • 1
    + 1
avatar

@Positievo Ook al ben je positief zoals jouw naam vermoedt zou ik enig realisme niet uit het oog verliezen. Deze opstelling echt kansloos op alle vlakken, aanval en middenveld totaal niet in evenwicht en tja, achterhoede kraakt nu al in zijn voegen. Kansloze missie vanavond ben ik bang. Mvg Willem Klein

Positievo
243 Reacties
38 Dagen lid
270 Likes
Positievo
  • 0
    + 1
avatar

@Willemklein1950 het lijkt een onmogelijke opgave, maar het blijft voetbal. Misschien blijkt Targ in een Schouten rol een schot in de roos.

the furyan
154 Reacties
63 Dagen lid
197 Likes
the furyan
  • 0
    + 1
avatar

@willem geef jouw opstelling eens? laat me kijken hoe jij het zou doen?

Willemklein1950
223 Reacties
701 Dagen lid
1.172 Likes
Willemklein1950
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan Denk dat ik met 5 verdedigers was gestart, 3 middenvelders en twee voorin. Proberen zolang mogelijk de 0 houden en misschien vanuit de omschakeling een kans te verzilveren. Één kans krijg je altijd wel. Teveel spelers nu uit hun positie. Mvg Willem Klein

the furyan
154 Reacties
63 Dagen lid
197 Likes
the furyan
  • 0
    + 1
avatar

@willem ik was met 5 verdedigers ook gestart 4 middenvelders en Van persie in de spits niet Tengstedt vanwege de snelheid die nodig is bij een counter. Verder nu ik de eerste helft bekeek deed Feyenoord het zo slecht niet als Larin niet die 2 100 % kansen verprutste. Dus dan heeft eigenlijk van Persie met zn taktiek en B elftal het niet eens zoooo slecht gedaan .... en dus niet kansloos op alle vlakken. Ja je speelt tegen absoluut een betere ploeg ik vind het wel lef hebben om niet alles af te sluiten achterin en toch aan te vallen.

real8madrid
Erkende gebruiker! Meer info
133 Reacties
1.224 Dagen lid
1.132 Likes
real8madrid
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie Feyenoord zo wel scoren. Zo slecht spelen ze niet

the furyan
154 Reacties
63 Dagen lid
197 Likes
the furyan
  • 0
    + 1
avatar

Larin eruit Van Persie junior erin 2 100 % kansen gemist eruit met die man

Positievo
243 Reacties
38 Dagen lid
270 Likes
Positievo
  • 0
    + 1
avatar

Die trap op Moussa geen kaart… bal missen, van achteren vol door op het standbeen. Wat een schande

Celtic - Utrecht

Celtic
21:00
FC Utrecht
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
7
11
18
2
Aston Villa
7
7
18
3
Freiburg
7
7
17
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Midtjylland
7
8
16
5
Braga
7
6
16
6
Roma
7
7
15
7
Ferencváros
7
5
15
8
Betis
7
5
14
9
Porto
7
4
14
10
Genk
7
3
13
11
Crvena zvezda
7
1
13
12
PAOK
7
5
12
13
Stuttgart
7
5
12
14
Celta
7
4
12
15
Bologna
7
4
12
16
Nottm Forest
7
4
11
17
Plzeň
7
4
11
18
Fenerbahçe
7
3
11
19
Panathinaikos
7
2
11
20
Dinamo Zagreb
7
-2
10
21
Lille
7
2
9
22
Brann
7
-1
9
23
Young Boys
7
-5
9
24
Celtic
7
-4
8
25
Ludogorets
7
-4
7
26
Feyenoord
7
-3
6
27
Basel
7
-3
6
28
Salzburg
7
-4
6
29
FCSB
7
-7
6
30
Go Ahead
7
-8
6
31
Rangers
7
-7
4
32
Sturm
7
-7
4
33
Nice
7
-7
3
34
Utrecht
7
-8
1
35
Malmö
7
-10
1
36
Maccabi TA
7
-17
1

