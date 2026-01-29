LIVE Europa League | Feyenoord in grote problemen tegen Real Betis

Overleven één of of zelfs twee Nederlandse clubs de competitiefase van de Europa League? Dat is vanavond, als de achtste en laatste speelronde op het programma staat, de grote vraag. Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben beiden zes punten en hebben daarmee nog een kans om zich bij de beste 24 ploegen te scharen, maar zullen dan wel af moeten rekenen met respectievelijk Real Betis en Sporting Braga. Het FC Utrecht van Ron Jans is al officieel uitgeschakeld, maar kan de andere Nederlandse clubs wellicht helpen door een goed resultaat te behalen op bezoek bij Celtic. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op achttien verschillende velden, in dit blog blijf je live op de hoogte van alle ontwikkelingen in laatste speelronde van de Europa League.

LIVE Europa League: Feyenoord, Utrecht en Go Ahead tegelijk in actie Sorteer op: Laatste Oudste Larin maakt zich niet populair in Rotterdam Woeste Feyenoord-fans richten hun pijlen massaal op één speler Cyle Larin is de gebeten hond bij Feyenoord in het Europa League-duel tegen Real Betis. Ondanks kansen, faalt de Canadese middenvelder. Feyenoord-trainer Robin van Persie kampt met personele problemen, waardoor Larin speelt. Fans uiten hun onvrede. Lees verder 45+3' - Real Betis - Feyenoord (2-0) We gaan ook in Spanje rusten. Feyenoord kijkt aan tegen een 2-0 achterstand en staat aan de rand van de Europese afgrond. 45+2' - Celtic - FC Utrecht (3-1) Utrecht is vlak voor tijd nog heel dicht bij de 3-2: Vesterlund ziet zijn kopbal gekeerd worden. Even daarna is het pauze op Celtic Park. Na een dramatische openingsfase richt Utrecht zich iets op: de ruststand is 3-1. 45+2' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0) Pauze in Deventer bij een 0-0 stand. 45+1' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0) Oei! Navarro zorgt op de valreep voor het gevaarlijkste moment van de eerste helft. De spits van Braga kopt maar net naast. ❌ 45' - Real Betis - Feyenoord (2-0) Als Larin dan toch eindelijk scoort, wordt het doelpunt afgekeurd vanwege een eerdere buitenspelsituatie... Het blijft 2-0. ⚽ 45' - Celtic - FC Utrecht (3-1) Utrecht doet wat terug! De Wit, eerder in de wedstrijd nog onfortuinlijk, schiet de bal in de rechterhoek. Schmeichel staat als aan de grond genageld. Hier gaat vanavond weinig aan veranderen, lijkt het... Nederlandse clubs statistisch gezien slechtste van Europa Nederland staat duidelijk bovenaan in het klassement Europese nederlagen lijden. Met liefst dertig nederlagen in 57 gespeelde duels (52,63 procent verlies) is de Nederlandse campagne dramatisch te noemen. Lees verder 42' - Real Betis - Feyenoord (2-0) Het ligt helemaal open bij Feyenoord, maar Kraaijeveld kan de 3-0 nog net voorkomen met een puike verdedigende ingreep. 41' - Celtic - FC Utrecht (3-0) Celtic vindt het inmiddels wel prima. De Schotten zijn met een overwinning zo goed als zeker van de tussenronde, dus de 3-0 tussenstand stemt tot grote tevredenheid. 34' - Real Betis - Feyenoord (2-0) ⚽ 32' - Real Betis - Feyenoord (2-0) Nu komt Betis wel op 2-0. Dit keer telt de treffer van Ezzalzouli wel. Van dichtbij kopt hij de bal in de verre hoek. 29' - Real Betis - Feyenoord (1-0) Een hachelijk moment voor Feyenoord. Wellenreuther schat een situatie niet goed in, waarna Avila kan scoren. Maar de aanvaller van Betis begaat daarbij een overtreding, dus wordt de goal afgekeurd. 28' - Go Ahead Eagles - SC Braga (0-0) Eindelijk wat beroering in Deventer. Linthorst heeft dankzij voorbereidend werk van Meulensteen een forse kans vanaf de zestienmeterlijn, maar raakt de bal volledig verkeerd. 27' - Real Betis - Feyenoord (1-0) Je koopt er niks voor, maar met de tussenstanden zoals ze nu zijn, zou Feyenoord doorgaan bij een voorsprong. En die had Larin de ploeg kunnen bezorgen met zijn twee gemiste kansen. Laad meer